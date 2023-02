Tutte le donne che vogliono migliorare il proprio aspetto tendono a considerare l’ipotesi di effettuare un intervento di chirurgia plastica del seno.

Lo specialista che si occupa di questo tipo di intervento è il chirurgo plastico, specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva e che in genere ha concentrato la sua carriera sull’esecuzione ottimale di alcuni tipi differenti di interventi al seno. Infatti, la chirurgia plastica del seno non comporta come in generale, come si tende a pensare, l’ipotesi di effettuare solo ed esclusivamente interventi di mastoplastica additiva.

Esistono anche interventi differenti come la mastopessi e la mastoplastica riduttiva. Dipende molto dal tipo di risultato che la persona che si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica vuole ottenere. Gli obiettivi possono essere quelli di andare ad aumentare le dimensioni del seno, di andare a diminuire un seno importante che in qualche modo ci infastidisce o di andare a sollevarlo e a modificarne la struttura perché non ci piace la sua forma.

Da questo punto di vista possiamo sicuramente contare su un professionista che, avendo alle spalle tantissima esperienza e tantissimi interventi in cui ha perfezionato le tecniche di esecuzione e chiaramente migliorato la resa rispetto al risultato finale, potrà aiutarci. Ci sono molti passaggi da tenere in considerazione rispetto a questo tipo di intervento, soprattutto quando siamo tra coloro che hanno scelto di eseguire un intervento di mastoplastica additiva, ovvero tra quelle persone di sesso femminile che non apprezzano molto le dimensioni piccole del proprio seno e vogliono andare ad aumentarlo.

Quali sono le cose da valutare per aumentare le dimensioni del seno

La prima cosa che bisogna definire è l’aspetto finale del seno che vogliamo avere.

Questo vale sia per la forma del seno che per le dimensioni. Ad esempio ci potrebbe essere una donna che parte da una prima taglia che vuole arrivare ad una terza o anche aumenti molto più importanti che si desidera ottenere. Per quanto riguarda la forma del seno si potrebbe desiderare di andare a lavorare sulla forma rotonda del decolletè, ad esempio quando ad una donna piace indossare delle scollature di un certo tipo. Oppure si potrebbe andare a desiderare un seno che viene esaltato soprattutto quando siamo di profilo.

Ma come fa un chirurgo plastico a ottenere questo genere di risultati differenti tra di loro? In realtà la risposta è più semplice di quanto si pensi perché tutto deriva più che altro dalla capacità di andare a scegliere le protesi. Per quanto riguarda la forma esistono le protesi rotonde che sono quelle più idonee quando vogliamo andare ad enfatizzare la scollatura e le protesi a goccia. Le protesi possono essere differenti anche per quanto riguarda le sostanze che contengono, così come la loro texture.

Si tratta comunque di dispositivi medici e chirurgici che vengono prodotti seguendo una filiera sicura e controllata e questo è molto importante da sottolineare perché le protesi sono comunque degli elementi estranei al corpo che devono essere integrati e tenuti almeno 10 anni e quindi è giusto essere sicuri della loro qualità.