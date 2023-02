Con A&T Torino si consola per l'addio di Automotoretrò. E per 3 giorni spalanca una finestra sul 5.0

A&T sfiora la maggiore età, ma continua a voler rappresentare un avamposto su ricerca e innovazione. Torna all'Oval Lingotto - dal 22 al 24 febbraio - la fiera che accende i riflettori su tecnologie e nuove frontiere per tematiche centrali a Torino come automotive, aerospazio e meccatronica. Sono 25 le start up innovative attese, in un elenco di eventi che conta 80 appuntamenti e vuole spalancare un nuovo punto di vista sul mondo del 5.0. In tutto saranno 400 gli espositori.

"È la fiera più importante del territorio legata all'innovazione - dice Luciano Malgaroli, patron di A&T - e vogliamo attirare ancora di più l'attenzione nazionale sul nostro territorio. Vogliamo crescere in quelle che rappresentano le filiere nazionali coniugando soprattutto i temi dell'intelligenza artificiale". La novità di Startup village

Tra gli eventi principali, oltre alla tradizionale ricerca sullo stato di salute sulle pmi nel loro rapporto con l'innovazione e al premio Innovazione 4.0 (9 prescelti su una platea di 120 candidati), anche lo Startup village, con proposte provenienti da ogni parte d'Italia.

Una forma d'orgoglio, peraltro, per una Torino che di recente ha avuto qualche scricchiolio con i grandi eventi. "È importante insistere e investire sul marketing territoriale", dice l'assessore regionale Andrea Tronzano. Ed entusiasmo è quello che chiede anche Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali. "Ci siamo messi nelle mani dei russi per errori di previsioni. Ora rischiamo di metterci nelle mani dei cinesi, con l'elettrico, se non saremo bravi a costruire alternative". "Stimolare e favorire reti e sinergie"

"Serve un momento di aggregazione tra tutti gli attori coinvolti nel settore - riconosce Fabrizio Cellino, presidente di Api Torino - così da stimolare e favorire reti e sinerige sul territorio".

E anche il mondo artigiano guarda con interesse: "Delle cose ci si innamora quando le si conosce. E solo così si alimenta la passione - dice Nicola Scarlatelli, presidente di Cna Torino -. Questo territorio ha una storia, ma ora bisogna mettere insieme tutta la biodiversità manifatturiera che abbiamo qui".

Presenti anche gli atenei torinesi, PoliTo e UniTo avranno spazio e punti di dialogo e incontro. Come confermano i rettori Guido Saracco e Stefano Geuna. Ma garanzia di sostegno arriva anche dal Cim 4.0, per voce del ceo, Enrico Pisino.

"Serve una cabina di regia - conclude Malgaroli - per un'operazione di sistema che possa contribuire a una crescita di questo evento perché sia davvero un veicolo per il territorio".

Dopo la delusione di Automotoretrò