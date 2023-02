Crypto Sharks divora Litecoin (LTC) e Cardano (ADA), la rete TMS (TMS) gode dell'impennata

Dopo che il tanto atteso inverno delle criptovalute volge al termine, le balene crittografiche stanno tornando a nuotare. Progetti crittografici innovativi come TMS Network (TMS), Litecoin (LTC) e Cardano (ADA) stanno vedendo un aumento della domanda, con il loro valore che è esploso di recente.

Come Cardano (ADA) e Litecoin (LTC), TMS Network (TMS) sta cercando di cambiare il trading nella sfera delle criptovalute e molte persone ed esperti ritengono che potrebbe essere il prossimo investimento blue chip. TMS Network (TMS) è ancora nella sua fase iniziale di prevendita e gli squali crittografici stanno già acquistando pesantemente nel progetto.

Rete TMS (TMS) impostata a razzo in prevendita

Non si può negare che il trading di criptovalute sia un gioco per gli informati. Tuttavia, la mancanza di accesso a informazioni tempestive per prendere decisioni efficaci sembra essere la rovina di molti commercianti al dettaglio.

È esattamente ciò che TMS Network (TMS) intende affrontare. TMS Network (TMS) è una nuova piattaforma di trading decentralizzata che fornisce agli utenti un accesso illimitato per investire in una vasta gamma di attività finanziarie, tra cui Forex, azioni, criptovalute e CFD.

A differenza della maggior parte delle piattaforme centralizzate, TMS Network (TMS) offre un'interfaccia facile da usare e intuitiva, combinata con sofisticati strumenti di trading. Con TMS Network (TMS), tutti possono avere un accesso equo, libero ed equo agli asset commerciali senza preoccuparsi della sicurezza, delle commissioni costose o dell'esecuzione potenzialmente ritardata delle transazioni.

TMS Network (TMS) mira a ridurre la dipendenza dei trader da sistemi centralizzati inefficienti e compromettebili. Offrendo ai trader il controllo totale sulle loro risorse e aiutandoli a prendere decisioni tempestive, efficaci e informate da un'unica dashboard, TMS Network (TMS) presenta funzionalità progettate per assistere un pubblico estremamente vasto.

Il token TMS Network (TMS) è nella sua prima fase ICO in cui chiunque può investire, con un prezzo token di $ 0,0003. TMS Network (TMS) è pronto a sconvolgere il panorama del trading e degli investimenti poiché un numero crescente di investitori continua a mostrare interesse per la visione della piattaforma.

https://tmsnetwork.io/

Litecoin (LTC) vede un rinnovato interesse tra gli originalisti

Come Silver viene dopo Gold, Litecoin (LTC) è uno dei primi altcoin creati da Bitcoin nel 2011. La valuta digitale open source decentralizzata è soprannominata "argento digitale". Sebbene condivida molte somiglianze con la sua catena madre, Litecoin (LTC) è stato creato per migliorare le caratteristiche di Bitcoin, in particolare il throughput delle transazioni e le commissioni.

Poiché gli investitori e gli squali crittografici sono alla ricerca di scommesse più sicure, TMS Network (TMS) e Litecoin (LTC) sono le risorse principali. Anche se sembra che Litecoin (LTC) sia all'ombra del re delle criptovalute, offre molto di più di Bitcoin. La moneta si aggira intorno ai $ 96 e gli squali crittografici hanno già aumentato il suo prezzo del 40% quest'anno. In quella nota, diamo un'occhiata a Cardano (ADA).

Cardano (ADA) Prezzo Cross 60%

Cardano (ADA) è un'altra piattaforma di criptovaluta peer-to-peer. Come TMS Network (TMS), fornisce un'enorme scalabilità a chiunque possa costruire sul suo ecosistema abilitato per contratti intelligenti. Analogamente a Litecoin (LTC), Cardano (ADA) presenta l'algoritmo di consenso Proof of Stake, un sistema di manutenzione che consente ai validatori di votare e guadagnare ADA dedicando il proprio asset.

Lanciato nel 2017, il gas Carsano ha attirato i puristi e gli investitori delle criptovalute con il suo sistema ad alta efficienza energetica che ha contribuito a rafforzare l'immagine di Cardano (ADA). Di recente, anche Cardano (ADA) ha implementato un aggiornamento di Vasil che ne ha aumentato l'efficienza e lo ha quindi inserito tra i piani a lungo termine per i crypto shark. La moneta viene scambiata a $ 0,39, con un aumento di circa il 60% già quest'anno.

Conclusione

Litecoin (LTC) e Cardano (ADA) vengono sicuramente notati, poiché gli squali crittografici li divorano per il loro potenziale 100x.

La vera star è TMS Network (TMS), tuttavia, con neofiti e trader esperti a cui viene offerto un ambiente avvincente per gestire le proprie risorse. Il lungo elenco di funzionalità della piattaforma di trading decentralizzata, con una nuova interfaccia, strumenti educativi e di trading, sistemi di elaborazione dei pagamenti veloci e commissioni basse, la distinguono come uno da tenere d'occhio durante il conto alla rovescia della prevendita.

Click here per ulteriori informazioni sulla rete TMS

Scopri di più qui sotto anche qui:

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio