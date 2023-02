Ci sono molte persone che già hanno sentito parlare dell'ozono terapia anche se sono quelle persone che ancora non si sono sottoposte a nessun trattamento però ne hanno sentito parlare da amici o da parenti o da colleghi di lavoro e per esempio si potrebbero chiedere quali sono gli effetti collaterali dell’ozonoterapia perché poi se ci pensiamo bene se siamo sinceri con noi stessi quando non proviamo ancora un trattamento è chiaro che primo pensiero e la prima paura che abbiamo sia quella.

Ma intanto dobbiamo dire che ormai molti Medici danno credito a questo tipo di trattamento proprio perché in realtà non ha tanti effetti collaterali e poi ne parliamo meglio e comunque intanto andare a parlare con il nostro medico di famiglia se abbiamo questa intenzione non guasta mai, anche perché parliamo di una persona che ci conosce a memoria e soprattutto conosce la nostra storia clinica e sa quello che dirci da questo punto di vista.

Prima di arrivare a questo ci urge sottolineare perché anche quella potrebbe essere una domanda che comunque siccome l’ozono è un gas instabile non può essere conservato e trasportato e quindi non eseguito a domicilio perché deve essere prodotto da un medico che ha un apposito generatore di ozono.

Così come per evitare possibili effetti collaterali di cui diciamo bisogna non consumare grosse concentrazioni di vitamine antiossidanti e quindi vitamina C ed E perché tutto ciò potrebbe intervenire con i benefici di queste sessioni, e comunque il digiuno non è necessario e al termine della sessione si può comunque tornare a fare le proprie cose, fermo restando che in quel giorno specifico sarebbe meglio evitare eventuali sedute di fisioterapia o un eventuale attività in palestra o comunque Sport.

Così come è importante avvisare il medico in questione se assumiamo altri farmaci così può valutare se ci possono dare fastidio oppure no per evitare appunto effetti collaterali.

Per quanto riguarda l'ozonoterapia non ci sono effetti collaterali particolarmente pesanti

Uno dei motivi per i quali viene molto apprezzato l'ozonoterapia sia dai medici che dai clienti è proprio perché non ci sono effetti collaterali particolarmente pesanti e significativi a parte qualche piccolo ematoma post somministrazione o qualche tachicardia transitoria o un dolore locale lieve è sempre transitorio e comunque tutto ciò potrebbe derivare anche da un errata tecnica di somministrazione e quindi da parte di operatori inesperti che non rispettano le linee guida

E quindi diciamo questo per sottolineare che non ci sono effetti collaterali paragonabili agli effetti collaterali che ci possono portare dei farmaci o altri tipi di trattamento medico.

E questo che abbiamo detto fino ad ora dovrebbe ricordarci che comunque non dobbiamo mai contattare persone che sono degli operatori oppure operatrici inesperti magari facendoci abbindolare da qualche offerta che sembra conveniente per quanto riguarda la parte economica, perché è sempre meglio spendere un po' di più però affidarci a dei professionisti che magari hanno anche delle ottime recensioni su internet, perchè questo ci darebbe più sicurezza.