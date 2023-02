Nel referto che i Fisioterapisti della spalla mi consegnano, ritrovo in numero elevatissimo casi di lesione del sovraspinoso.

Come dicevo prima quando nel primo paragrafo ti ho velocemente definito cosa è la cuffia dei rotatori, questo dato è davvero importante per me? la risonanza magnetica, l’ecografia, la radiografia sono ottimi strumenti per visionare determinati aspetti dell’articolazione; ma nel momento che le lesioni della cuffia dei rotatori sono presenti nei due terzi dei soggetti senza sintomi, sono davvero utili per determinare la causa del dolore di spalla? Direi di no… Discorso diverso in caso il problema della tua spalla riguardi le altre patologie prima elencate, quelle per le quali occorre rivolgersi ad un ortopedico.

In tal caso le immagini potranno essere utili per meglio definire il quadro diagnostico della spalla. dislocazione di spalla la dislocazione (lussazione) di spalla è molto frequente proprio in virtù della sua alta mobilità e scarsa stabilità (rappresenta il 50% di tutte le dislocazioni articolari), in particolar modo la dislocazione anteriore (98% dei casi).

Vi è una maggior incidenza nei giovani uomini di età compresa fra i 21 e i 30 anni; la maggior parte delle dislocazioni è di natura traumatica. il rischio di instabilità ricorrente e, quindi, di recidiva dopo il primo episodio, è alto; i fattori prognostici legati ad un maggior rischio di recidiva sono: giovane età sesso maschile fratture associate sport di contatto lavoro con attività sopra la testa il riposizionamento di una spalla dislocata (non mi riferisco alla sub-lussazione che spesso rientra da sola) deve essere effettuato in ospedale da personale preparato (ci sono importantissimi fascicoli e tronchi vascolo-nervosi che passano vicino all’articolazione e non è il caso di sottovalutare i gravi danni cui può portare una manovra errata).

Se hai avuto una dislocazione di spalla o soffri di sub-lussazioni ricorrenti è assolutamente necessario tu esegua una corretta riabilitazione di spalla che miri a rendere le strutture dell’articolazione (in particolare i tendini della cuffia dei rotatori) più forti e stabili (fra poche righe ti indicherò il link per uno specifico programma riabilitativo che utilizzo in questi casi).

Esercizi per la riabilitazione della spalla questa sezione rappresenta il punto cruciale per la gestione di qualsiasi patologia di spalla. gli scopi degli esercizi che vengono eseguiti durante i trattamenti di fisioterapia della spalla sono molteplici: vascolarizzare le strutture per migliorare la circolazione e la guarigione tissutale riprendere gradualmente mobilità ridurre il dolore rinforzare le strutture ed aumentarne (sempre in maniera graduale) la capacità di carico ridurre la paura del movimento migliorare la confidenza nell’utilizzo della spalla e l’autoefficacia della persona nelle prime fasi dopo intervento chirurgico o in caso di dolore molto invalidante o funzionalità marcatamente limitata grande importanza può essere rivestita dagli esercizi di riabilitazione in acqua.

L’idrokinesiterapia viene eseguita in piscina sotto la supervisione di un fisioterapista con adeguata formazione a riguardo. successivamente, o in generale nei casi di dolore non specifico di spalla, gli esercizi potranno essere eseguiti in svariate maniere (a lettino, a terra, da seduti, in stazione eretta,..) con molteplici strumenti (elastici, pesetti, macchinari specifici per il corretto dosaggio dell’esercizio terapeutico,…).