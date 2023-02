Ci sono quelle circostanze in cui potrebbe essere necessario andare a ripristinare la presenza di alcuni denti mancanti e per risparmiare possiamo chiedere ad un professionista che si occupa di andare ad installare impianti dentali low cost. Potrebbero essere i denti che sono accaduti per una patologia, che sono stati estratti o hanno subito dei traumi.

Difatti il sorriso subisce un duro contraccolpo dal fatto che possano mancare dei denti. Si tratta di poter sorridere con serenità, poter mangiare con più comodità e quindi anche le persone che temono gli interventi chirurgici dovrebbero fare un pensiero rispetto all’idea di poter finalmente avere quei denti mancanti grazie ad un intervento di implantologia dentale.

Quello che fa il professionista è andare prima a incidere la gengiva, per riuscire a scoprire l’osso della mandibola. Difatti devono essere collocate delle radici in titanio o anche solo una radice se vogliamo fare l’impianto per un dente perché, in effetti, ogni situazione è diversa l’una dall’altra e questo è molto importante saperlo e ricordarlo. Perché potremmo avere bisogno di un ponte che vada a ripristinare lo spazio tra diversi denti mancanti, avere solo un dente se manca o rifare l’intera arcata dentale.

Questa è comunque una strada da percorrere che va tenuta in considerazione e soprattutto bisogna parlarne con uno specialista il quale non solo ha gli strumenti e le conoscenze per poter operare ma lo fa sulla base di tecniche sempre più innovative come appunto l’implantologia a carico immediato.

Come viene eseguito l’intervento

Per avere un’idea più accessibile di quello che sarà l’intervento di implantologia si possono, a prescindere dal contesto e dalle situazioni, prendere in esame i punti principali, quelli che più o meno vengono toccati da tutti. Prima di tutto l’intervento viene eseguito in anestesia locale, in ambulatorio.

Vengono fatte delle indagini preliminari per scoprire se il candidato è idoneo a ricevere questo intervento.

Ad esempio, una cosa che potrebbe essere molto utile avere è abbastanza osso della mandibola.

Perché con l’età a questa parte potrebbe andare a restringersi, a causa anche di patologie come possono essere le parodontiti. La presenza di abbastanza osso è determinante per riuscire ad infilare questa radice in titanio. Difatti si tratta di un elemento che, a tutti gli effetti, serve per andare ad ancorare i nuovi denti ovvero le protesi alla bocca in tutta sicurezza, di modo che non si muovano e non facciano male.

Questo processo viene chiamato processo di osteointegrazione ma se non abbiamo abbastanza osso bisogna rimediare. La prima cosa che si deve fare è andare a fare una lastra o una tac per esaminare il tipo di bocca su cui fare l’intervento e poi sarà il professionista a decretare se c’è bisogno di andare a reimpiantare l’osso o meno. Perché, effettivamente, il problema dell’osso si può risolvere grazie a nuove tecniche che sono state scoperte nel corso del tempo e ci consentono di inserire un impianto fisso invece che è una protesi mobile la quale, a dire il vero, purtroppo comporta molti svantaggi.