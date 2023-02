Recensione Bitcoin Revival: funziona o è meglio starne alla larga?

Oggi le criptovalute sono un asset di tendenza per chi cerca investimenti redditizi. Dopo il terribile 2022, quest’anno sembra essere iniziato con i migliori auspici per bitcoin e le principali altcoin.

Non bisogna essere trader professionisti per investire in bitcoin. Anche chi è totalmente a digiuno di criptovalute ma ne intuisce le potenzialità può fare trading con questi asset digitali. Grazie a sistemi automatizzati come Bitcoin Revival.

Caratteristiche di Bitcoin Revival

Bitcoin Revival è dunque un robot di trading, cioè permette di scambiare le principali crypto presenti sul mercato in maniera automatica, senza cioè che ci sia l’intervento diretto dell’utente.

Per farlo, questo bot utilizza una serie di dati storici sulle criptovalute e, in base a questi, è in grado di eseguire analisi predittive sull’andamento dei vari asset. Il sistema produce dei segnali di trading che l’utente deve semplicemente applicare. O, in alternativa, può lasciar fare tutto al robot.

In sostanza, il software indica quando comprare e quando vendere una determinata criptovaluta e anche quanto capitale è consigliabile investire. Queste informazioni dipendono anche da come la piattaforma è stata impostata inizialmente.

È infatti il trader a stabilire parametri come take profit e stop loss, in base alla sua personale propensione al rischio. Una volta settata la piattaforma all’inizio, tutte le successive operazioni sono automatizzate.

Questo non significa che il trader deve dimenticarsi completamente del robot perché è sempre opportuno dedicare del tempo - ma bastano pochi minuti al giorno - per verificare l’andamento delle operazioni.

Secondo il sito di Bitcoin Revival, si può ottenere un profitto fino a 500 dollari al giorno e ci sono dei testimonial che lo confermerebbero. Tuttavia, va detto che non è possibile verificare questi dati né la veridicità di tali testimonianze che danno l’idea di essere gonfiate a scopi di marketing.

Bitcoin Revival afferma di aver erogato finora profitti per oltre 3 milioni di dollari ai suoi iscritti. Ma anche qui non vengono forniti ulteriori dati a supporto.

Di certo sappiamo che per utilizzare il software occorre un deposito minimo di 250 dollari: sono fondi necessari per cominciare il trading. In assenza di questo capitale iniziale, è impossibile eseguire gli scambi.

Bitcoin Revival è una truffa o funziona?

Il problema di bot di trading come Bitcoin Revival o altri è la scarsità di informazioni fornite e in alcuni casi, come abbiamo detto, alcuni dati paiono pubblicati più che altro per esigenze di marketing.

Bitcoin Revival è dunque una truffa? Non necessariamente. Consideriamo i seguenti fattori:

· Prelievi rapidi e sempre disponibili. I fondi depositati non sono del robot. Sono necessari per cominciare il trading ma rimangono di proprietà dell’utente che li può prelevare in qualsiasi momento e in modo rapido.

· Registrazione gratis. Registrarsi su Bitcoin Revival non costa niente, quindi il trader non rischia capitali. Il robot può essere usato quindi gratuitamente.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, va detto che stiamo parlando di un software, non di un exchange o di un broker di criptovalute, pertanto l’utente verrà successivamente reindirizzato a un broker in grado di offrire la necessaria piattaforma per il trading.

Come registrarsi su Bitcoin Revival?

Chi volesse provare il trading automatico con un robot come Bitcoin Revival perché è alle prime armi o perché non ha tempo e modo di studiare grafici e complesse tabelle, deve seguire pochi e semplici passaggi.

La registrazione sul sito richiede infatti solo pochi minuti. Occorre solamente inserire i dati richiesti nel modulo: nome, cognome, indirizzo email. Non occorre scaricare niente e il programma si può utilizzare da computer come da dispositivi mobili.

Successivamente l’utente riceverà una telefonata di un responsabile che lo aiuterà nelle impostazioni iniziali della piattaforma che dovrà essere settata in base alle proprie personali esigenze.

Anche in questo caso, si tratta di una procedura rapida: in meno di 10 minuti il trader sarà pronto a eseguire il suo primo scambio sul mercato delle criptovalute.