Moncalieri, Italia Viva organizza una tavola rotonda sull'emergenza sanità

L'ultima vicenda è legata alla infinita questione dell'ospedale unico dell'Asl To5, che dopo anni di tentennamenti, indecisioni e rinvii la Regione ha deciso di far edificare a Cambiano, rigettando l'ipotesi Moncalieri-Vadò sulla quale si era già spesa la precedente Giunta.

Le acque agitate della sanità piemontese

La sanità piemontese naviga in cattive acque. Risorse economiche inadeguate e carenze insostenibili di personale si stanno traducendo in molteplici problematicità: liste di attesa inaccettabili, Pronti soccorso intasati con degenze che si protraggono per giorni su barella, mancati esami di prevenzione nell’area oncologica, attese di anni per interventi chirurgici di routine, ecc.

L'incontro organizzato da Italia Viva

Ed allora Italia Viva organizza un incontro sabato 18 Febbraio, a partire dalle ore 10, presso la Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40, con l'intento di aprire un confronto con il mondo della Sanità, convinta della urgente necessità di un suo coinvolgimento nella ricerca di soluzioni concrete coerenti con una visione del futuro in cui l’emergenza sia l’eccezione e non la regola, il curarsi non dipenda dal reddito e lavorare per la sanità pubblica torni ad essere un ambito traguardo personale.

"La salute è di tutti, serve un servizio all'altezza"

"Abbiamo una grande fiducia nel futuro di un servizio sanitario pubblico all’altezza dei valori su cui era stato costruito e sappiamo che alla fine sono le persone che fanno la differenza", dichiarano i coordinatori provinciali di Italia Viva. "Fra commissioni di esperti, cabine di regia, aziende zero l’unica cosa certa è che nella rincorsa alle varie emergenze una litigiosa Giunta regionale apre i cordoni della borsa in funzione preelettorale verso le strutture private mentre la spesa sanitaria a carico dei contribuenti di fronte alla urgenza della malattia cresce per chi può permetterselo e per gli altri spesso vi è una rinuncia alle cure".