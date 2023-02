Ialia Viva apre il confronto sui temi della sanità piemontese con un incontro a Moncalieri

Italia Viva convoca una giornata di confronto e riflessione sull’emergenza sanità in Piemonte con due obiettivi precisi:

"Denunciare l’inadeguatezza della Giunta Cirio che, oltre ad alcune inadempienze e scelte sbagliate operate nel pieno del periodo pandemico, non ha sin qui mostrato di possedere una strategia di gestione complessiva del Sistema Sanitario Regionale. In Piemonte si naviga a vista, inseguendo le emergenze con provvedimenti tampone a carattere di spot pubblicitario a cui generalmente segue poco o nulla. Ne sono testimonianza, ad esempio, la vicenda del nuovo ospedale dell’ASLTO5, il piano di emergenza per le liste di attesa da 8 milioni di euro erogati al privato o la indefinita composizione degli organici delle future Case di Comunità.

Avviare, in vista delle elezioni regionali del 2024, un lavoro di ascolto e di confronto con il mondo degli operatori della sanità piemontese, con le associazioni e la cittadinanza per costruire una proposta di Programma per la Sanità condivisa e praticabile. Abbiamo alle spalle tre anni di lavoro come Tavolo Salute e Territorio. Un patrimonio di impegno collettivo che vogliamo condividere con quanti come noi pensano che sia urgente cambiare rotta pena un ulteriore degrado della qualità e dell’organizzazione del servizio sanitario".

L'incontro si svolgerà 18 febbraio alle ore 10 a Moncalieri all'Associazione Famija Moncalereisa.