Il M5s nomina i coordinatori territoriali: a Torino c’è Unia, Disabato guarderà a tutto il Piemonte

Recuperare il terreno perso a Torino, ma anche consolidare il ruolo del Movimento in tutto il Piemonte. Si affiderà ai volti noti di Sarah Disabato e di Alberto Unia il M5S, con l’obiettivo di dare vita a un nuovo corso pentastellato.

Ufficializzati i nuovi coordinatori

Sono infatti stati ufficializzati i coordinatori territoriali del Movimento 5 Stelle: Alberto Unia, fino a un anno e mezzo fa assessore all’Ambiente del Comune di Torino nella Giunta Appendino, coordinerà l’area di Torino. Ruolo importante per Sarah Disabato, oggi consigliera del M5s a Palazzo Lascaris, che è stata nominata coordinatrice regionale.

Le parole di Sacco e Disabato

A fare un passo indietro, per lasciare spazio a Disabato, l'altro consigliere regionale Sean Sacco: “Ho chiesto al Presidente Conte di essere sostituito per questioni strettamente personali che non mi permettono di dedicare il giusto tempo e il giusto impegno a questo importantissimo ruolo - spiega Sacco -. Non si tratta ovviamente di una scelta politica, il mio lavoro nei ranghi del Movimento 5 Stelle continuerà nella mia veste di portavoce in Consiglio regionale. Ringrazio tutti per il sostegno ricevuto in questi mesi e ribadisco il mio supporto al Presidente e alla nuova struttura. Ci aspettano battaglie importanti sui territori, battaglie che condurrò con passione e determinazione, a partire dalla promozione delle comunità energetiche per arrivare alle politiche sulla gestione dei rifiuti. Con una struttura ben definita lavoreremo in modo più capillare e incisivo”.

“Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte e Susy Matrisciano, referente del Comitato per i rapporti territoriali per la fiducia e il collega Sean Sacco per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi – commenta Sarah Disabato – ora la struttura del Movimento 5 Stelle in Piemonte prende piena forma, l'obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio, il contatto con i cittadini e moltiplicare eventi ed iniziative. Abbiamo una solida base di attivisti e portavoce, pilastri da cui ripartire con ancora maggiore determinazione. Il primo appuntamento è per questo week end, con i banchetti, in molte città del Piemonte, per promuovere le Comunità energetiche”.

Unia: "Presenti sul territorio e con una linea politica chiara"

“Sono contento, spero di essere all’altezza di un ruolo impegnativo come quello del coordinatore. Garantisco il massimo impegno, ma i veri protagonisti della politica saranno i gruppi territoriali” commenta a caldo Alberto Unia. Come invertire quindi il trend in città, a Torino, e recuperare i voti persi? “Dobbiamo essere presenti sul territorio, avere una linea politica chiara che non ci confonda con altri”.

Tutti i nomi delle varie province

A lei riferiranno tutti i “territoriali”: Andrea Cammalleri per Alessandria, Massimo Cerruti per Asti, Giuseppe Paschetto per Biella, Ivano Martinetti a Cuneo, Luca Zacchero per Novara, Giuseppe Soldano nel Verbano Cusio Ossola e infine Daniele Cappa a Vercelli.