Basket, Final 8 di Torino: Brescia fa l'impresa, i campioni di Milano subito fuori

È Brescia la prima semifinalista della Coppa Italia 2023: battuta la favorita Milano. E sarà proprio la stessa Germani ad affrontare la vincente tra Varese e Pesaro in campo alle 20.45. Al PalaAlpitour finisce 75-72 una partita dai tre volti. Il primo, il dominio di Brescia, che nel secondo quarto vola fino al +16 volando con Gabriel sugli errori e la scarsa vena dell'Olimpia. Il secondo, il prepotente ritorno meneghino, con Cabarrot, Baron e Napier capaci di rosicchiare punto su punto fino a permettere a Milano di mettere la testa avanti. Il terzo, ovvero il testa a testa finale: la squadra di Magro, finita a -6, rientra con Della Valle. Da lì il rush finale, che premia gli sfavoriti. Migliori marcatori Cabarrot e Baron da una parte e Gabriel e Massimburg dall'altra.

