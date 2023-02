Crollo gru in via Genova, ci sono cinque persone indagate

A poco più di un anno dalla tragedia l'inchiesta arriva ad una svolta. Ci sono cinque persone indagate dalla procura di Torino per il crollo della gru che il 19 dicembre 2021, in via Genova, costò la vita a tre operai.

L'accusa è di omicidio colposo

Il procedimento è aperto per omicidio colposo. Nella ricostruzione degli inquirenti vi sarebbero state carenze e di omissioni. Gli indagati sono i legali rappresentanti delle aziende che fornirono i due mezzi, la società appaltatrice dei lavori, la coordinatrice della progettazione e dell'esecuzione, il manovratore dell'autogru.

Dallo scorso 21 dicembre c'è una targa in via Genova a ricordare le vite spezzate di Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti.

Quirico: "Comune e Regione si costituiscano parte civile"

In merito ai cinque indagati per omicidio colposo per il crollo di via Genova, Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, ha dichiarato: "Finalmente, a oltre un anno dal disastro, sono stati individuati i presunti responsabili della tragedia di via Genova. Ora ci auguriamo che ci sia al più presto il rinvio a giudizio per gli indagati e si celebri il processo, che l’associazione Sicurezza e Lavoro sicuramente seguirà. Auspichiamo che anche il Comune di Torino e la Regione Piemonte vogliano costituirsi parte civile".