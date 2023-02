Come diventare tecnici dello spettacolo: Moncalieri promuove un incontro formativo per i giovani

La Città di Moncalieri , per cercare di aiutare e indirizzare i giovani alla ricerca di occupazione, promuove un incontro informativo per conoscere meglio la professione del tecnico dello spettacolo .

L’incontro si terrà giovedì 23 febbraio alle ore 16.30 presso lo sportello MoncalierInforma , in Via Real Collegio 44.

Dopo l’ incontro della scorsa settimana sulla figura dell’animatore turistico , lo sportello informativo MoncalierInforma, propone un secondo appuntamento per conoscere le opportunità di lavoro stagionale estivo, ospitando l’agenzia di animazione turistica Art Group , che ricerca, seleziona e forma personale qualificato, con l’obiettivo di inserire figure professionali all’interno delle strutture turistico alberghiere in tutto il mondo.

“Questo è il momento giusto per attivarsi per cercare un lavoro estivo”, afferma l’Assessore alle Politiche per il Lavoro Silvia Di Crescenzo. “Il processo di recruiting delle varie agenzie di animazione prevede incontri di formazione e aggiornamento professionale per ogni settore, durante i quali agenzia e candidati si conoscono reciprocamente, ci si mette in gioco e si acquisiscono nozioni tecniche specifiche”.