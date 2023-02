Bonaccini vince su Schlein in provincia di Torino, a lui oltre metà dei voti nei Circoli

Andando ad analizzare la geografia delle urne, si può notare come Bonaccini abbia stravinto nei Circoli Torino 3 e 9, così come a Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Settimo, Ivrea, Rivoli e Chivasso. Hanno invece votato in maggioranza per Schlein a Torino 7 e 8, così come a Orbassano, Pinerolo e Caluso.