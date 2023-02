L'ex assessore di Chiamparino alla Fondazione Cavour, Russi (M5S): "Nuovo politico riciclato"

È polemica sulla nomina voluta dal sindaco Stefano Lo Russo di Gavino Olmeo, ex assessore ai Servizi Civici della giunta Chiamparino, come consigliere della Fondazione Cavour. A sollevare il caso, di un "nuovo politico riciclato", è il capogruppo del M5S Andrea Russi. Olmeo in passato è stato presidente della Commissione Speciale di Torino per le Olimpiadi 2006, oltre a consigliere della Circoscrizione 3. Per lui un passato nella Margherita, Partito Democratico e Moderati.