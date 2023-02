Al Mauto la seconda edizione del Flutter Heroes, la tech conference organizzata da Synesthesia

Seconda edizione per il Flutter Heroes, la tech conference internazionale dedicata ai developer Flutter e organizzata, ancora una volta dal team eventi di Synesthesia.

L’edizione di quest’anno si terrà a Torino, il 24 febbraio, al Museo dell’Automobile, in modalità ibrida (in presenza e on line).

Flutter Heroes si candida ad essere uno degli appuntamenti più importanti dal punto di vista tecnologico italiano e la scelta di Torino come città di riferimento non è casuale.

Il capoluogo piemontese è da sempre un luogo d’eccellenza dove le nuove tecnologie e le innovazioni prendono forma attirando l’attenzione di un pubblico molto ampio e interessati, anche di tipo internazionale.