Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti da venerdì 17 a domenica 19 febbraio

MOSTRE ED EVENTI

LA LEGGE DI LIDIA POET

Fino al 20 febbraio

In occasione del lancio della serie La legge di Lidia Poët, disponibile su Netflix dal 15 Febbraio, il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita dal 15 al 20 febbraio dieci abiti di scena indossati dalla protagonista Matilda De Angelis. Allestiti nella suggestiva Aula del Tempio, cuore della Mole Antonelliana, i costumi sono stati realizzati dalle costumerie Tirelli Trappetti e Laboratorio Farani su indicazione del costumista Stefano Ciammitti e riproducono fedelmente la moda di fine Ottocento.

Info: https://www.museocinema.it

TOO SHORT TOO WAIT

Fino a domenica 19 febbraio

Da 11 anni il Glocal Film Festival – vetrina dell’arte cinematografica legata al territorio piemontese – si fa preannunciare da Too short to wait, rassegna di cortometraggi che ambiscono ad accedere alla competizione Spazio Piemonte, di scena durante la 22ª edizione del Glocal (dal 15 al 20 marzo al Cinema Massimo MNC). I 76 lavori che hanno risposto alla call del Glocal, di cui 30 in anteprima assoluta, saranno tutti proiettati al Cecchi Point (via Cecchi 17, Torino), da giovedì 16 a domenica 19 febbraio. Fra i volti noti nei corti in programma possiamo trovare Angela Fontana, il piemontese Giovanni Ansaldo, Andrea Bosca, Euridice Axen e Fabrizio Colica.

Info: http://www.piemontemovie.com/site/category/too-short-to-wait/



SANTO A/R

Fino al 3 marzo

SanTo A/R è la nuova mostra collettiva al Museo di Arte Urbana. Un sintetico, ma significativo spaccato di arte italiana contemporanea, ed è stata concepita come itinerante tra Piemonte e Liguria, terre da sempre unite da molteplici legami. In mostra dal 18 febbraio al 3 marzo, Daniele Galliano, Angelo Barile, Gianluca Nibbi, Nice and The Fox, Sarah Bowyer, Roberta Toscano, Masoudeh Miri, Giuseppe Gallace ed Eric Pasino.

Info:https://www.museoarteurbana.it/

ONE MAN SHOW

ALESSANDRO SIANI

Sabato 18 febbraio ore 21, Domenica 19 febbraio ore 17

La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo del comico napoletano, che torna a calcare le scene con una stand up comedy. In questo live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l'attualità, la guerra; la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine, in cui l'unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura.

Info: Teatro Colosseo, via MAdama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

TEATRO

UNO SGUARDO DAL PONTE

Venerdì 17 ore 20.45, Sabato 18 ore 19.30, Domenica 19 ore 15.30

Un classico di Arthur Miller diretto e interpretato da Massimo Popolizio. Questo grande affresco sociale viene rivisitato presentandolo insieme ai numerosi adattamenti cinematografici e televisivi realizzati dalla sua pubblicazione a oggi. La storia dell'onesto Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da un’incestuosa passione erotica, sarà dunque contaminata o forse completata dalle immagini e dalle musiche che ha contribuito a creare nel corso del tempo. Una narrazione che amplificherà i temi scottanti e ancora attuali che attraversano questa storia di povertà, immigrazione e passioni incontrollabili.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it