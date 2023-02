La cultura techno in mostra da Recontemporary con i lavori di Rebecca Salvadori

The Sun Has No Shadow è un evento di screening che esplora aspetti della cultura techno, sia come esperienza individuale che come forma di ritualità collettiva.

La mostra aperta da Recontemporary Art sarà visitabile dal 26 febbraio all'11 marzo.

Mediante i film Tresor Tapes e The Sun has No Shadow di Rebecca Salvadori, la mostra si sviluppa secondo una dinamica binaria che attiva una tensione generativa tra poli opposti – Londra/Berlino, archivio/memoria affettiva, esperienza individuale/rituale collettivo. Un terzo film Empathy porta l’attenzione al silenzio e al ritratto.

Il 26 febbraio alle 15 seguirà una conversazione tra l’artista Rebecca Salvadori, F<wbr></wbr>elice Moramarco e Carlotta Magistris.