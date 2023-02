La percezione dello spazio secondo Michael Snow: inaugurata la mostra alla Gam

Un film e un libro: Wavelength, 1967/2003 e Cover to Cover, 1975. Sono le due opere di Michael Snow, artista canadese da poco scomparso in mostra nella videoteca della Gam, la più grande d’Europa dopo il Centre Pompidou.

La mostra aperta fino al 16 aprile

Focus della mostra, aperta fino al prossimo 16 aprile, è mostrare la capacità di Snow di fare della pagina come del fotogramma uno spazio di verifica della nostra percezione.

Snow dichiarò che Wavelength era il tentativo di sintetizzare in forma di puro spazio e tempo il suo sistema nervoso, le sue credenze religiose e le sue idee estetiche. La versione originaria, si sviluppa in uno zoom a macchina fissa, girato nell’arco di un giorno e mezzo e trasformato in un montaggio di 45 minuti nei quali si parte dalla visione totale dell’interno di un loft per arrivare gradualmente a stringere sulla piccola foto di una superficie marina appesa sulla parete opposta alla cinepresa, tra quattro grandi finestre.

La percezione dello spazio

Il procedere impassibile dello zoom è sottolineato dal crescendo di un suono elettronico, mentre all’immagine si frappongono l’uso di diversi filtri colorati e alcune enigmatiche apparizioni di donne e uomini che agiscono nel loft senza divenire narrazione.

Cosa racconta l’opera? Che il movimento attraverso lo spazio è fatto contemporaneamente di visione presente, di ricordo della percezione appena passata e di anticipazione dello spazio che stiamo per raggiungere.

La nuova avanguardia

A qualche anno di distanza dalla realizzazione di Wavelength, applicò la medesima lucidità di analisi al libro, realizzando Cover to Cover per le edizioni del Nova Scotia College of Art and Design che in quegli anni andava raccogliendo i contributi di alcuni tra i più importanti artisti della nuova avanguardia.

Un libro composto esclusivamente da un’ampia sequenza di fotografie comprese tra una prima di copertina che presenta una porta chiusa vista dall’interno di una stanza e una quarta di copertina che restituisce la visione esterna della medesima porta attraverso una fotografia che mostra, con alcuni segni di usura, la propria materialità di stampa.

Punti di vista contrapposti

Tra quelle due immagini di inizio e fine, l’interno è un susseguirsi di attraversamenti spaziali e temporali colti contemporaneamente da due punti di vista contrapposti.

Per info: www.gamtorino.it