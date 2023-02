Tananai in concerto al Flower Festival

Dopo Ska-P e Baustelle un terzo nome si aggiunge al cast dell’ottava edizione di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, in programma nell’area spettacoli allestita nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO). La sera di Venerdì 14 Luglio sul palco di Flowers Festival l’artista rivelazione dello scorso anno, TANANAI, con un tour 2022 da tutto esaurito e ora in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango“, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso.

Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

Dopo l’appuntamento al Festival di Sanremo, per Tananai sarà tempo di tornare a esibirsi in concerto, dapprima nei palazzetti e poi nei principali festival estivi italiani. La tournée sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI“ (Capitol Records / Universal Music Italy), il primo album di inediti di Tananai, completamento e coronamento di un anno incredibile che lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi dello scenario musicale contemporaneo in Italia.