Fast Fashion e Slow Fashion: Il 2023 Sarà l’Anno di Svolta?

Tre cartelli con scritte di protesta in inglese contro l’inquinamento ambientale e a favore della moda sostenibile, appoggiati contro un muro o su una sedia

L’industria tessile possiede una delle filiere produttive che più impattano sull’ambiente. Non a caso, negli ultimi tempi, si sente di più parlare dei benefici della slow fashion, in opposizione alla fast fashion. Ma perché il 2023 può rappresentare l’anno di svolta per l’industria tessile?

Fast Fashion e Slow Fashion: Storia di Due Opposti

Fast Fashion è un termine che è entrato nel linguaggio comune da qualche anno. Grazie ad internet e all’esplosione dell’e-commerce, infatti, aziende come Shein sono state in grado di costruire un vero e proprio impero. Il tutto tramite un modello di business basato sulla produzione e la vendita capi d’abbigliamento a basso costo, prodotti in serie. E con collezioni lanciate una dietro l’altra.

Modalità di produzione che da qualche anno a questa parte è oggetto di forti critiche per la sue pesanti ricadute in termini di utilizzo delle risorse ambientali. Ma anche per quanto riguarda i suoi costi sociali. Ad esempio, il crollo del Rana Plaza di Savar, avvenuto nel 2013 a Dacca, capitale del Bangladesh, uno degli hub mondiali dell’industria dell’abbigliamento, è generalmente riconosciuto essere il peggiore incidente mortale di sempre avvenuto in una fabbrica tessile.

Con la presa di coscienza di molti importanti attori attivi nell’industria tessile, ecco che negli ultimi anni sempre più aziende hanno deciso di promuovere un diverso modello di business. Aziende come Stanley Stella hanno fatto della sostenibilità la loro ragione d’essere, diventando un modello per tutte le imprese attive nel settore e spianando la strada ad una nuova modalità di gestione dell’intera filiera produttiva.

Il 2023: la Sostenibilità Come Requisito Fondamentale

La fast fashion, come detto, ha tratto un enorme beneficio da internet e dalle possibilità che esso ha fornito in termini di facilità dei consumi. E proprio da internet arrivano i segnali di un cambiamento di mentalità da parte dei consumatori.

Un report pubblicato da Google Italia sul proprio blog ha mostrato come, nei primi mesi del 2022, vi sia stato un aumento vertiginoso di ricerche di termini quali “ambiente,” o “sicurezza dell’acqua” (+5000%).

Ma anche di termini che più propriamente vanno a toccare il business della moda, come “vestiti vintage” (+500%) o “abbigliamento usato” (+700%). La sostenibilità e la capacità di ridurre il proprio impatto ambientale, promuovendo politiche di inclusione sociale sui luoghi di lavoro, è diventata uno dei requisiti in grado di orientare i consumi. Anche, o soprattutto, nel mondo della moda.

E la Sostenibilità della Personalizzazione?

La sostenibilità della filiera non riguarda solamente la semplice produzione del capo d’abbigliamento, ma tutta la catena, dalla materia prima fino al prodotto finale che arriva nelle mani del consumatore.

E se il consumatore volesse una maglietta personalizzata? Anche in questo caso la sostenibilità ha il suo peso. Ecco perché, negli ultimi tempi, tecnologie come la stampa DTF (Direct-To-Film, ossia direttamente su pellicola), famosa per il suo ridotto consumo di inchiostri a base d’acqua, hanno attirato sempre di più l’attenzione.