Per quali motivi gli italiani chiedono un prestito?

Quando bisogna affrontare una spesa straordinaria importante, o si ha bisogno di liquidità, uno degli strumenti a cui ricorrono di più gli italiani è il prestito.

Il prestito è la cessione di una somma di denaro da parte di un istituto di credito o di una finanziaria, con il vincolo della restituzione della somma richiesta, generalmente maggiorata degli interessi.

Ci sono istituti e finanziarie che concedono più o meno facilmente i prestiti, ma molto dipende soprattutto dalle garanzie reali o personali dimostrabili, come lo stipendio ad esempio.

Oggi è possibile scegliere tra tantissime soluzioni di prestito differenti, con tassi convenienti e condizioni flessibili. Ci sono degli strumenti che ci possono aiutare a trovare il prestito più favorevole, non ultimo i comparatori di prestiti online, come ilprestito.it.

Ma quali sono i principali motivi per cui gli italiani chiedono un prestito? Ecco la classifica dei 5 motivi più comuni per cui gli italiani richiedono un prestito.

1. Ristrutturare casa

La casa è una delle spese più grandi che le famiglie sono tenute a sostenere, e per aggiustare o migliorare l’aspetto o la sicurezza della casa è necessario sborsare anche cifre molto importanti.

Per affrontare interventi di ristrutturazione o per apportare delle migliorie, tantissimi italiani decidono di ricorrere al prestito personale, in modo da avere sufficiente liquidità per affrontare le spese necessarie.

Tra le forme più comuni di prestito a cui ricorrono le persone per questo tipo di spesa è la cessione del quinto, ossia un prestito la cui restituzione si effettua attraverso un quinto dello stipendio. Di conseguenza, possono richiedere questo tipo di prestito lavoratori dipendenti pubblici o privati ma anche pensionati. Il limite di questo tipo di prestito è che la rata massima da restituire mensilmente non può superare il 20% dello stipendio netto percepito.

L’addebito della rata avviene direttamente dalla busta paga.

2. Acquistare un’auto

Che si tratti di un modello nuovo o di un’auto usata, non tutti hanno sufficiente liquidità sul conto per pagare in un colpo solo una macchina.

Richiedere un prestito è comodo perché permette di dilazionare il pagamento in piccoli pagamenti mensili, che rendono la spesa più sostenibile per affrontare le spese ordinarie.

Il prestito viene generalmente richiesto per acquistare auto usate, soprattutto ricorrendo alla cessione del quinto.

3. Arredare la casa

Proprio come il primo punto, anche alla terza posizione troviamo le spese per la casa. Migliorare la casa acquistando mobili nuovi per sostituire quelli vecchi ormai rovinati e logori dal tempo, oppure per arredare una casa nuova, molte persone decidono di rivolgersi ad istituti di credito e finanziarie in modo da pagare a rate l’arredamento acquistato.

Arredare casa è una spesa straordinaria, ma è anche ricorrente perché ci sono persone che si stancano facilmente di un certo stile e preferiscono cambiarlo periodicamente.

4. Viaggiare

Nonostante viaggiare stia diventando sempre più alla portata di tutti, per raggiungere alcuni posti o per godersi una vacanza rilassante può essere necessario spendere molti soldi.

Un esempio è il viaggio di nozze, o andare in Asia, in America, in cui solamente i biglietti degli aerei possono arrivare a costare migliaia di euro.

Un viaggio tanto sognato non deve essere necessariamente rimandato per mancanza di liquidità. Infatti, richiedendo un prestito è possibile pagare persino un viaggio a rate.

Questo tipo di prestito è richiesto soprattutto per mete non facilmente accessibili o per viaggi dalla durata di oltre una settimana in location da sogno, tra lusso ed esperienze esclusive.

5. Estinguere altri prestiti

Non tutti gli italiani sono bravi a gestire le finanze, e a volte può capitare di ritrovarsi a dover pagare qualche spesa in più a causa di prestiti precedenti che non si è in grado di rimborsare. Per ottenere più tempo, alcuni italiani preferiscono richiedere un ulteriore prestito per liberarsi dal debito da pagare.