Nichelino, torna il Salone del Libro usato: oltre 3000 edizioni al prezzo speciale di 1 euro

Era un appuntamento classico, ma che negli ultimi anni complice la pandemia e le limitazioni era stato costretto ad uno stop forzato. Da domani, sabato 18, fino al 25 febbraio torna a Nichelino l'appuntamento con il Salone del libro usato, giunto alla sua quinta edizione.

Quinta edizione della manifestazione

L'associazione culturale "Amici del Cammello", nata nel 2011 a Nichelino, che ha dato vita all'omonima libreria, la prima in Italia ad essere gestita interamente da volontari, prosegue così le sue iniziative a favore della cultura e del territorio.

3000 libri al prezzo di 1 euro

Il Salone del Libro usato è un'iniziativa rivolta a tutti coloro che amano leggere e migliorare il proprio bagaglio culturale. Verrà allestito nel salone al piano inferiore della libreria, in via Stupinigi 4, uno spazio espositivo con più di 3000 libri usati, in ottime condizioni, al prezzo speciale di 1 euro. Inoltre ci saranno negli scaffali 10000 libri usati di qualità con prezzi scontati dal 60% al 90% rispetto al prezzo iniziale di copertina.

"E' un'occasione da non perdere", ha spiegato Gian Luca Ruggiero, presidente dell’associazione Amici del Cammello. "Si possono acquistare libri usati ad un prezzo veramente concorrenziale e con meno di 100 euro si può costruire una libreria di base con meno di 100 euro, forse è l'unico posto in Italia che permette una cosa del genere".

Orari e informazioni utili

Gli orari di accesso per il pubblico sono dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30. Per maggiori informazioni http://www.libreriailcammello.com, dove è anche possibile consultare il catalogo completo dei libri in vendita.

Per altre info: ilcammellolibreria@gmail.com.