I vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle 16.30 di oggi, domenica 19 febbraio, a Collegno in via Pianezza per l'incendio di un deposito di rotoballe.

Tre squadre di pompieri impegnate

Sul posto la squadra "22" della Centrale e quelle volontarie di Venaria e San Maurizio Canavese, anche due autobotti a rifornire le lance. Con il braccio meccanico di un escavatore si stanno smassando i cumuli di fieno.

Nella notte i pompieri erano intervenuti per un doppio incendio anche nella zona di Rivoli.