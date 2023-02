Dagli uffici rai alle piste di Claviere, la protesta degli Extinction Rebellion si sposta sulla neve [FOTO]

Vestite di rosso e con movimenti molto lenti, le Red Rebels di Extinction Rebellion sono tornate sulle piste da sci piemontesi, srotolando uno striscione con scritto "Bye bye neve, la crisi climatica è già qui". Un’azione simile era già avvenuta durante lo Slalom di Coppa del Mondo a Sestriere l’11 dicembre scorso. Partendo dalla linea di confine italo-francese che attraversa le piste da fondo, le attiviste sono scese verso il centro abitato costeggiando gli impianti di risalita.

Il gruppo fondato a Londra nel 2019

Red Rebels Brigade è un gruppo internazionale fondato a Londra nel 2019, che utilizza il linguaggio della performance teatrale per sostenere i movimenti ambientalisti, portando nelle strade, nelle architetture e negli spazi pubblici spettacoli di potente effetto, allo scopo di coinvolgere il pubblico e renderlo consapevole della rapidità dei cambiamenti climatici.

"Questa domenica abbiamo deciso di camminare al fianco delle persone che praticano gli sport invernali” riporta Leonora una delle attiviste in rosso. “E abbiamo deciso di farlo proprio qui, in questo luogo di frontiera, di turismo montano, di grossi flussi migratori e sofferenze umana”.

"La neve sta sparendo anche in montagna"

Gli effetti di un problema globale sono sempre più tangibili sul territorio italiano, in particolare su quello piemontese. A Claviere come in altri comuni della regione, la drastica riduzione delle precipitazioni nevose obbliga tutte le stazioni sciistiche di tutto il Piemonte a fare ricorso all’innevamento artificiale, con costi insostenibili sia a livello economico che a livello ambientale.

Sono infatti ormai riconosciuti gli effetti di una scarsa nevosità sugli ecosistemi e sulle riserve idriche, così come sulla vita delle stesse comunità che vivono in montagna. “Abbiamo chiesto a chi ci ha visto sfilare oggi di fermarsi, guardarci negli occhi e di portare con sé un po' della nostra speranza” racconta Bianca, un’altra attivista del movimento. “Per chiedere insieme, a chi governa questa regione, di andare oltre le parole. Il clima è già cambiato, le nostre montagne stanno morendo ed è necessario fare qualcosa subito, prima che sia troppo tardi".

"Intervenire prima che sia troppo tardi"

Le conseguenze della crisi ecoclimatica sono ormai evidenti ad ogni latitudine e possono essere affrontati solo con uno sforzo congiunto dei governi del mondo. Proprio per questo, le attiviste di Extinction Rebellion hanno scelto di realizzare la performance tra queste montagne, per ricordarci che l'innalzamento delle temperature sta mettendo in ginocchio tutti gli ecosistemi terrestri, al di là dei confini immaginari tracciati dagli esseri umani.

Il tutto, a pochi giorni dalla protesta andata in scena all'ingresso della sede torinese della Rai, che aveva suscitato polemiche nel momento in cui un vigilante aveva estratto una pistola.