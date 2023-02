L'agricoltura al centro della tappa torinese di "Imprese vincenti"

Tra queste, quella di Giacomo Monge , imprenditore agricolo di Villafalletto di Coldiretti di Cuneo, che ha fatto della sostenibilità ambientale e del rispetto del territorio i punti cardine della sua attività imprenditoriale. Diplomatosi all’Istituto Tecnico Agrario di Verzuolo, ha acquisito esperienza in California, imparando tecniche che ha potuto replicare anche nella sua realtà, una volta rientrato in Italia.

“Un riconoscimento importante per la nostra agricoltura e per i nostri giovani aver fatto parte di questa tappa torinese di “Imprese Vincenti”, che ha messo in luce il particolare legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l’innovazione. Quell’innovazione che i nostri giovani sanno attuare con uno spirito imprenditoriale lungimirante”, ha affermato Danilo Merlo, delegato di Giovani Impresa Piemonte.