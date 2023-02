Quiz polizia locale con Easy-Quizzz

Sin da piccolo hai ammirato quelle donne e quegli uomini in divisa che con un semplice gesto della mano e col fischietto riuscivano a fermare il traffico. La loro presenza ti rassicurava: li vedevi come dei supereroi.

Hai sempre pensato che un giorno saresti stato come loro, ma ora che hai raggiunto l’età giusta per partecipare al concorso che realizzerà il tuo sogno i quiz polizia locale ti spaventano. Ce la farai a superarli?

Stai tranquillo, ti aiuterà a farlo Easy-Quizzz, il miglior simulatore di quiz e concorsi del web. Vedremo insieme di che si tratta dopo aver dato uno sguardo alle mansioni della polizia locale.

Competenze della polizia locale

Prima di riassumere brevemente quali sono i compiti della polizia locale cerchiamo di fare un pò di chiarezza sul termine, e distinguere la polizia locale da quella municipale, provinciale, ecc.

Le differenze sono davvero minime. In linea di massima col termine polizia locale si intende raggruppare tutti quei corpi di polizia gestiti dagli enti locali che agiscono entro i confini dell’ente nel quale operano. Ne fanno parte i vigili urbani presenti nei singoli Comuni, oggi denominati polizia municipale, la polizia provinciale o metropolitana, la polizia regionale e le compagnie barracellari sarde, una sorta di polizia rurale al servizio del Comune dove esercitano.

Gli agenti della polizia locale possono intervenire nel caso in cui venga segnalato un atto illecito, di qualunque natura esso sia. Si occupano di controllare la sicurezza nelle strade e nei luoghi pubblici in generale, di tutelare l’ambiente, controllano l’attività edilizia e la regolarità delle attività commerciali verificando concessioni e autorizzazioni.

Il loro compito è quindi di fondamentale importanza per garantire il rispetto delle norme e una vita tranquilla ai cittadini.

Cosa studiare per entrare a far parte del corpo di polizia locale

Per poter svolgere il loro compito gli agenti di polizia locale devono avere nozioni di Diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale e di Diritto degli enti locali. Devono essere ferrati in legislazione sul codice della strada, di pubblica sicurezza, ambientale, urbanistica-edilizia e commerciale.

Non è sicuramente una passeggiata superare il concorso che permette di entrare a far parte di tale corpo di polizia. Bisogna passare molto tempo chini sui libri e soprattutto cercare di capire ciò che si studia, non solamente immagazzinare moli di nozioni senza coglierne il senso. Esercitarsi sui quiz d’esame diventa quindi fondamentale per verificare la propria effettiva preparazione, e per aiutarvi in questo potrete servirvi del simulatore web Easy-Quizzz.

Superare l’esame con Easy-Quizzz

Easy-Quizzz vi permetterà di svolgere test strutturati esattamente come i quiz concorsi pubblici, costantemente aggiornati servendosi dei database ufficiali. Per quanto riguarda il concorso polizia locale, per esempio, i dati per formulare i quesiti dei quiz sono estrapolati dalle banche dati del concorso per polizia locale municipale e provinciale del 2022, aggiornate al 2023.

In questo modo viene ricreato il più fedelmente possibile l’ambiente tipico dell’esame, per infondere sicurezza anche nelle persone con poca autostima.

Per verificare se è il simulatore di quiz adatto a voi non dovete far altro che provarlo. Accedete al suo sito web e cercate la prova d’esame che vi interessa. La troverete facilmente, in maniera molto intuitiva, sia inserendo direttamente la denominazione del concorso nella home page che selezionando la categoria di interesse e scrivendo “quiz polizia locale” nella casella con la lente.

Avrete a disposizione una versione demo che vi mostrerà come sono concepiti i test su Easy-Quizzz e le diverse modalità in cui li potrete eseguire.

Tra le tre a disposizione troverete di sicuro quella più adatta a voi, o magari le potrete alternare, per rafforzare i vostri punti deboli selezionando le materie in cui zoppicate un po' di più.

App mobile di Easy-Quizzz

E se non si ha un PC a disposizione? Non ci sono problemi, il team di Easy-Quizzz ha pensato anche a questo affiancando al simulatore web un'app mobile comoda e semplicissima da utilizzare. È scaricabile sia su Android che iOS, e funziona pure offline.

Volendo la potrete utilizzare in parallelo alla versione web, senza pericolo di perdere i progressi fatti. App e simulatore web possono infatti essere sincronizzati per garantirvi ovunque siate un apprendimento veloce e funzionale.

La divisa ti aspetta

Hai già acquistato il manuale per prepararti al concorso? Se non l'hai ancora fatto compralo subito, studia e parallelamente verifica con Easy-Quizzz la tua preparazione: è sicuramente questo il modo migliore per arrivare tranquillo e fiducioso all’esame.

Non dimenticarti di dare uno sguardo ogni tanto al sito della Gazzetta Ufficiale se non vuoi saltare la prova, ma visto quanto ci tieni a questo lavoro non credo proprio che accadrà.

Chissà, magari tra non molto ti vedremo circolare tra le strade del tuo paese col tuo bel fischietto. Cerca però di utilizzarlo il meno possibile: ha la capacità di spaccare i timpani. In bocca al lupo!