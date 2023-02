Baravalle stringe l’alleanza con l’Accademia Internazionale Mauriziana

È stato siglato a Roma il protocollo d’intesa tra la Nobile Accademia Internazionale Mauriziana e la Fondazione Baravalle ETS, sodalizio nato dalla comunanza di ideali che affondano le proprie radici negli alti valori cristiani.

Comunione di intenti, condivisione di ideali e obiettivi fondati sull’importanza e sul rispetto dei valori umani cristiani, insieme con la fiducia e la stima reciproca, sono le basi su cui si fonderà questa collaborazione.

L’Accademia Internazionale Mauriziana, un’istituzione culturale aggregativa oltre che un sodalizio religioso, presieduta dal Presidente e Rettore il Duca don Fabrizio Mechi di Pontassieve, ha come Gran Priore Sua Eminenza il Signor Cardinale Francesco Monterisi e come Priore per l’Italia Sua Eccellenza il l'Arcivescovo Claudio Maria Celli; L’Accademia attua i suoi nobili e caritatevoli principi d’animo e di spirito cristiano attraverso una grande pluralità di interventi di carattere sociale, solidale e umanitario, rivolgendosi a tutte le confessioni monoteistiche, nell’ottica del dialogo interreligioso.

La sua presenza operativa si svolge attraverso una articolazione formata da 33 delegazioni in Italia e 7 unità dislocate all’estero, concretamente fondate sull’impegno dei propri autorevoli soci e aderenti, personalità con incarichi di rilievo nei contesti dell’economia produttiva e finanziaria, dei ruoli ecclesiastici, dei gradi militari e del mondo del volontariato.

La Fondazione Baravalle, istituita nel 2022 per volontà dei soci fondatori Caterina Tuninetti, Andreina Tuninetti Baravalle e Luca Baravalle, è un ente benefico che opera senza scopo di lucro, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e della solidarietà, sostenendo progetti di valore etico e culturale che abbiano al centro la salvaguardia e la tutela della figura umana. Contrastare le disuguaglianze, specialmente sostenendo le fasce più fragili della popolazione, e promuovere la crescita economica e sociale del territorio, costituiscono i focus principali della missione della Fondazione: interpretare i cambiamenti della società e dei suoi bisogni, guardare al futuro con ottimismo, individuando attività che possano fare consolidare e crescere la Fondazione.

Presenti alla cerimonia, il Presidente della Fondazione, l’imprenditore Luca Baravalle e il Vicepresidente, il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, entrambi già proclamati Senatori accademici dell’Accademia Internazionale Mauriziana nel maggio 2022.

A fine giornata, il Presidente e Rettore dell’Accademia Internazionale Mauriziana, il Duca don Fabrizio Mechi di Pontassieve, ha commentato il concretizzarsi di questo sodalizio: “Il documento che abbiamo firmato oggi con la Fondazione Baravalle sigla la partenza di una unione di intenti che lega la nostra istituzione a una organizzazione importantissima e porterà ancora di più beneficio per le persone bisognose e la solidarietà in tantissimi ambienti. Non si può pensare di poter creare ponti di dialogo di solidarietà da soli ma lo si può fare creando aggregazioni di intenti con organizzazioni e persone che hanno la volontà di collaborare e l’intento di aiutare solidalmente il prossimo.”

Partendo dal concetto che l’unione fa la forza, ora l’Accademia Internazionale Mauriziana e la Fondazione Baravalle si adopereranno collegialmente, mettendo in comune le proprie forze e competenze per realizzare progetti finalizzati non solo all’integrazione delle fasce più deboli, attraverso la condivisione di esperienze culturali, personali e spirituali, ma avendo anche cura, nel contempo, dell’aspetto della tutela delle tradizioni storiche, architettoniche, artistiche e culturali.

“Sono felice e orgoglioso di questo sodalizio tra la Fondazione che presiedo e L’Accademia Internazionale Mauriziana, per la stima che mi lega a Sua Eminenza il Cardinale Monterisi e all’Arcivescovo Celli, oltre all’amicizia con il Rettore, il Duca don Fabrizio Mechi di Pontassieve”, commenta Luca Baravalle dopo aver firmato il protocollo d’intesa, “abbiamo a cuore lo sviluppo di una società a misura d’uomo, e il comune intento è quello di investire in progettualità nuove ed efficaci capaci di autosostenersi nel tempo. Le distanze tra gli individui all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, e questo le rende più frammentate e fragili. Oggi più che mai invece c'è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi. Questo sodalizio contribuirà al raggiungimento dei nostri obiettivi, attraverso la realizzazione di progetti a carattere sociale coerenti con il messaggio missionario della dottrina sociale della Chiesa cattolica, mettendo al centro il bene comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo.”

Anche il banchiere Beppe Ghisolfi si dimostra soddisfatto, “ sono lieto di aver potuto contribuire a rafforzare l’unione tra il nostro Piemonte e un’istituzione religiosa legata alla Santa Sede come l’Accademia Internazionale Mauriziana, con cui condividiamo lo spirito dei valori cristiani”.

Siamo certi che questa unione potrà portare importanti benefici e contribuire allo sviluppo del bello, del giusto e del caritatevole.