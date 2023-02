Teatro, al Gobetti sette tredicenni incinte raccontano una storia di libertà

"Come tutte le ragazze libere" (ph Lucio Nigro)

A ispirare la drammaturga bosniaca Tanja Sljivar nella scrittura di "Come tutte le ragazze libere. Un tentativo di libertà in una piccola città" è stato un fatto di cronaca. Ne è uscito questo testo su sette tredicenni rimaste tutte incinte durante l'ultima gita scolastica.

Lo spettacolo, con la regia di Paola Rota, andrà in scena da martedì 21 a domenica 26 febbraio al Teatro Gobetti per la stagione dello Stabile di Torino. Sul palcoscenico Silvia Gallerano, Irene Petris, Simonetta Solder, Sandra Toffolatti, Sofia Celentani, Sara Mafodda, Martina Massaro, Sylvia Milton e Lara Ceresoli.

Tra monologhi e scene corali, Rota costruisce per ognuna delle protagoniste uno spazio di racconto ambivalente: sembra che le ragazze siano disposte a raccontarci tutto, tranne come è successo. Quella che mettono in atto è una sfida alle regole della società, una provocazione ai concetti canonici di famiglia e di patriarcato.

COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE

TEATRO GOBETTI, via Rossini 8, dal 21 al 26 febbraioOrari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30Telefono 0115169555 / Numero verde 800235333Info: www.teatrostabiletorino.it