Lavori in corso a Nichelino, da domani strade chiuse e deviazioni: l'elenco delle strade interessate

Da domani, lunedì 20 febbraio, per circa un mese una lunga serie di lavori e interventi tra via Ponchielli e via I Maggio cambierà la viabilità a Nichelino, comportando anche la chiusura di parte delle strade.

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di percorsi pedonali: nello specifico nel tratto di via I° Maggio in prossimità dell’intersezione con la via Ponchielli

Dal 20 febbraio al 6 aprile

Si parte dalle ore 8 di lunedì 20 febbraio a fine lavori, indicativamente il 6 aprile 2023. In questo frangente, la circolazione veicolare cambierà a più fasi:

I° fase : chiusura al transito veicolare della corsia di marcia di via I° Maggio con direzione di marcia da via Stupinigi verso via San Matteo e istituzione del senso unico alternato nell’altra corsia regolato da movieri e/o impianto semaforico per un estensione di circa 60 mt lineari;

: chiusura al transito veicolare della corsia di marcia di via I° Maggio con direzione di marcia da via Stupinigi verso via San Matteo e istituzione del senso unico alternato nell’altra corsia regolato da movieri e/o impianto semaforico per un estensione di circa 60 mt lineari; II° fase: chiusura al transito veicolare della corsia di marcia di via I° Maggio con direzione di marcia da via San Matteo verso via Stupinigi e istituzione del senso unico alternato nell’altra corsia regolato da movieri e/o impianto semaforico per un estensione di circa 60 mt. lineari.

Cosa cambia per la viabilità