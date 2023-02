Ancora allarme baby gang, 28enne accerchiato e minacciato in zona Vanchiglia

Ancora baby gang in azione a Torino. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte nel quartiere Vanchiglia, all'incrocio tra via Napione e via degli Artisti, ai danni di un 28enne accerchiato e minacciato perché consegnasse telefonino e portafoglio.

Cinque giovanissimi di origine nordafricana

Ad aggredirlo sarebbero stati cinque giovanissimi di origine nordafricana, secondo quanto riferito dalla vittima. Ovviamente la banda si è allontanata rapidamente, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dal 28enne: ora sono partite le indagini, che puntano a recuperare indizi utili dalle immagini delle telecamere di zona.