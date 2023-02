Che danni fa la deforestazione e come cominciare a combatterla partendo da semplici abitudini

I dati sulla deforestazione, monitorati con costanza dalle associazioni che si occupano di tutela ambientale e della biodiversità, sono spesso preoccupanti: ogni anno si perdono a livello globale almeno dieci milioni di ettari di alberi e, soprattutto, nell’ultimo trentennio è aumentato il ritmo a cui le foreste scompaiono come conseguenza o per rendere possibile la realizzazione delle più svariate attività umane. Che conseguenze concrete ha la deforestazione, però, e ci sono azioni semplici con cui la si può arginare?

Per rispondere alla prima parte della domanda può essere utile considerare da dove, fin qui, sono scomparsi il maggior numero di alberi. Le mappe della deforestazione mostrano chiaramente che si tratta di zone come il Brasile, la Bolivia, il Congo: i più grandi polmoni verdi a livello mondiale e allo stesso tempo, essendo com’è l’anidride carbonica essenziale per le attività vitali degli alberi, un grande serbatoio di CO2. Quanto detto fin qua dovrebbe bastare a capire come il primo disastroso effetto della deforestazione sia l’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera: semplificando molto, infatti, meno alberi la riutilizzano per fotosintesi clorofilliana e altri processi vitali e più la sua concentrazione aumenta creando il famoso effetto “serra”. Le conseguenze sono a catena: le temperature si alzano, le piogge si inacidiscono, molte specie animali e vegetali faticano a sopravvivere a queste condizioni, con buona pace della biodiversità. Se a questo si aggiunge che tra le cause della deforestazione c’è la necessità di far spazio a coltivazioni o allevamenti intensivi, tra le attività umane con impronta carbonica più alta, gli effetti dello sradicamento degli alberi si moltiplicano in maniera esponenziale.

Se a combattere la deforestazione si comincia in casa, con i giusti prodotti per l’igiene

Tanto dovrebbe bastare per comprendere anche perché combattere la deforestazione richiede un approccio sistemico e un cambio di rotta nel sistema industriale e produttivo. Piccole buone abitudini, però, possono contribuire alla causa. Se è vero per esempio che una parte degli alberi abbattuti ogni anno – certo, una parte minore di quanto si potrebbe immaginare – è destinata alla industria cartiera, si potrebbero acquistare fazzoletti, asciugatutto, carta igienica a ridotto contenuto di cellulosa vergine per cominciare a fare la propria parte contro la deforestazione. La buona notizia è che ci sono oggi aziende come Paff Paper che hanno completamente eliminato la cellulosa vergine degli alberi dalle proposte del proprio catalogo, sostituendola con altre materie prime come la fibra di bambù. Il risultato finale sono prodotti per l’igiene personale e per la casa che niente hanno da invidiare a quelli più tradizionali né in termini di morbidezza e delicatezza e né in termini di resistenza e che spesso hanno una resa migliore anzi perché ipoallergenici e antibatterici. Mentre per ricrescere gli alberi abbattuti per essere impiegati nell’industria cartiera impiegano almeno trenta o quaranta anni, una volta tagliato il bambù può ricrescere in un solo giorno anche fino a un metro, senza contare che la radice originaria continua a germinare e può farlo per cento anni o più. Tra le proprietà del bambù e le ragioni per cui può essere un valido alleato per combattere la deforestazione e non solo quando è già forma di accessori per la pulizia della casa o per l’igiene personale non si può non accennare almeno, infine, alla sua capacità di assorbire molta più CO2 – fino a 20 volte – delle altre piante.