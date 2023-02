La Fed scuote Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), mentre TMS Network (TMSN) brilla nella prevendita

Le recenti restrizioni governative sono state una cattiva notizia per il mercato delle criptovalute. I governi stanno ora reprimendo lo staking, con la società di criptovalute Paxos citata in giudizio per aver emesso BUSD. Ciò ha scosso i detentori di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) e, nel frattempo, ha ridotto la fiducia del mercato. Nonostante queste tendenze negative, TMS Network (TMSN) continua a prosperare durante la sua prevendita.

https://tmsnetwork.io/

La rete TMS brilla nonostante le correzioni del mercato

TMS Network (TMSN) combina il meglio degli scambi DeFi con le risorse del mondo reale per creare una piattaforma all-in-one di cui gli investitori possano beneficiare. Utilizzando la rete TMS (TMSN), gli investitori possono acquistare da una gamma incredibilmente diversificata di attività, tra cui oltre 500 criptovalute, azioni, forex e altro ancora.

TMS Network (TMSN) è stato progettato con un approccio incentrato sulla comunità, con l'obiettivo di unire gli investitori di tutte le gamme di esperienza e creare un ambiente favorevole per tutti. In particolare, TMS Network (TMSN) intende fare ampio uso di una rete di social trading, in cui i nuovi investitori possono copiare i trader di maggior successo da cui imparare e aumentare i propri profitti.

Inoltre, nell'ambito dell'accademia TMS Network (TMSN) sono disponibili numerose lezioni di trading formative. Queste lezioni riguarderanno tutto il necessario per iniziare subito, da come leggere il prezzo di un asset alla comprensione dei paesaggi economici più profondi dietro i modelli di trading.

Oltre a ottime opzioni educative, TMS Network (TMSN) presenta anche un costruttore di strategie avanzato. Questo costruttore di strategie utilizza l'intelligenza artificiale e l'analisi on-chain per offrire suggerimenti e strategie uniche basate sulla tolleranza al rischio dell'investitore, una caratteristica tipicamente non disponibile per il trader medio ma che fornisce un valore significativo.

TMS Network (TMSN) è attualmente nella prima fase della sua prevendita, con un token TMSN venduto per $ 0,0047. Avendo già sperimentato una forte performance, gli analisti prevedono che il valore di TMS Network (TMSN) aumenterà man mano che il mercato delle criptovalute continuerà a crescere nel 2023.

Ethereum apre la strada alla crescita del Web 3.0

Ethereum (ETH) è classificata come la seconda criptovaluta più preziosa al mondo, dietro a Bitcoin (BTC). La blockchain di Ethereum (ETH) ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del Web 3.0, fornendo le basi per centinaia di progetti DeFi, criptovalute e mercato NFT.

Ethereum (ETH) 2.0 ha affrontato molti dei problemi associati a Ethereum (ETH), tra cui commissioni di negoziazione elevate, tempi di transazione lenti e la quantità di energia necessaria per generare transazioni, che è stata evidenziata dagli attivisti per il clima globale. Ethereum (ETH) ora utilizza una frazione della potenza che utilizzava prima, consentendo al Web 3.0 non solo di offrire maggiori opportunità, ma anche di rimanere rispettoso dell'ambiente nel processo.

Anche Ethereum (ETH) è un investimento popolare, con circa 3,9 milioni di portafogli crittografici attivi che lo detengono. A gennaio, il valore di Ethereum (ETH) è aumentato da $ 1196 a $ 1672, entusiasmando il mercato. Tuttavia, Ethereum (ETH) ha faticato a seguito delle recenti correzioni e notizie riguardanti la regolamentazione del governo. Un Ethereum (ETH) ora vale $ 1.564,22, anche se molti analisti ritengono che questo aumenterà nei prossimi mesi.

https://tmsnetwork.io/

BTC è diminuito ma gli investitori rimangono rialzisti

Bitcoin (BTC) è la più grande criptovaluta del mondo e una delle risorse più preziose del pianeta. Bitcoin (BTC) è stato originariamente creato come mezzo di transazione anonima senza la complessità dello scambio di valuta. Tuttavia, Bitcoin (BTC) ha influenzato lo sviluppo del Web 3.0 come lo conosciamo oggi e ha raggiunto il massimo storico di $ 68.789,63.

Bitcoin (BTC) ha iniziato il 2023 con un prezzo di $ 16.540 e ha raggiunto massimi di $ 23.725 a gennaio. Tuttavia, proprio come Ethereum (ETH), anche il valore di Bitcoin (BTC) è diminuito, con un Bitcoin (BTC) ora valutato a $ 22.241,00. Tuttavia, il volume degli scambi di Bitcoin (BTC) è aumentato, suggerendo che gli investitori rimangono rialzisti.

Nonostante i governi raddoppino la regolamentazione delle criptovalute, progetti come TMS Network (TMSN), Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) continueranno probabilmente a prosperare in futuro, cambiando il panorama finanziario e il modo in cui le persone comuni interagiscono con il denaro.

Puoi trovare ulteriori informazioni su TMS di seguito:

Whitepaper: https://tms-net.netlify.app/whitepaper.pdf

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio