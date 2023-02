Sughi pronti biologici: la soluzione sana per pasti veloci

Presi dalla frenesia di alcune giornate in cui di cucinare pranzetti deliziosi, ma anche di lunga preparazione purtroppo non se ne parla, i sughi e le salse pronte sono la soluzione ideale per avere un pasto caldo pronto in pochi minuti, che non richiede peraltro grandi sforzi di preparazione.

La scelta di salse e sughi pronti di qualità, magari prediligendo il biologico.

In questo articolo parleremo dei principali sughi pronti da prendere in considerazione per dare un tocco di colore e sapore anche alle giornate in cui scegli di concederti un pasto veloce e senza troppe pretese.

Sugo all’arrabbiata

I sughi pronti all’arrabbiata contengono spesso pomodoro, il peperoncino (ingrediente che conferisce piccantezza alla pietanza) con l’aggiunta della cipolla che amalgama e fonde i due sapori.

I sughi pronti all’arrabbiata sono la soluzione ideale per gli amanti del piccante e in generale per concedersi un pasto veloce che sia saporito e semplice. La presenza della salsa di pomodoro rende questa soluzione versatile e gustosa per tutti gli amanti del piccante.

Sugo alla bolognese

Il sugo alla bolognese è l’alternativa perfetta per racchiudere nel primo un vero e proprio pasto completo, senza rinunciare alla consumazione di un piatto gustoso. Il famosissimo ragù alla bolognese contiene talvolta gli ingredienti necessari per aggiungere unicamente la carne macinata, elemento principe di questa ricetta emiliana; altri possiedono invece anche la carne al suo interno. È comunque preferibile prediligere la preparazione unicamente vegetale, che con l’aggiunta della carne macinata diventa la soluzione last-minute per cene e pranzi improvvisati.

Puttanesca

La puttanesca è uno dei sughi più veloce da preparare anche in vivo. Il vantaggio di optare per una puttanesca già pronta è il livello di amalgamazione tra le olive nere e la passata di pomodoro, che ne assorbe completamente aromi e sentori. Per le cene in cui vuoi trasformare in pochi secondi la tua cucina in una trattoria tipica ed alla mano, in cui esplorare e gustare i sapori di una volta, i sughi alla puttanesca rappresentano la soluzione ideale per concederti un piatto incredibilmente gustoso, ed estremamente semplice da realizzare al contempo.

Sugo Rosée, per concedersi una particolare soluzione

Il sugo Rosée è una soluzione un po’ più originale di salse e sughi pronti, concepiti per regalare alle persone che ne sono alla ricerca, una ricetta nuova, mai provata in precedenza e quindi nuova.

Acquistare un sugo Rosée di una ricetta mai preparata rappresenta uno spunto ed una potenziale scoperta da ricreare con più tempo separatamente e un modo per mangiare un piatto nuovo, facendo diventare il momento in cui si sceglie di usare un sugo pronto una ghiotta occasione di concedere alle proprie papille gustative sapori inediti.

A prescindere dalla scelta del sugo pronto più indicato a popolare le proprie giornate, i sughi pronti sono un must-have del proprio frigorifero, per avere una soluzione veloce e pronta all’uso in caso di necessità, e per avere modo ed opportunità di evitare di mettersi ai fornelli alla fine di giornate faticose. Concedersi il lusso di mangiare un piatto pronto che sia sano allo stesso tempo rappresenta una scelta saggia e che ripagherà nel lungo periodo.