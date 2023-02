Torino fa acquisti nelle Langhe: Legacy partners prende il 100% di Villa Guelfa, che produce confezioni gastronomiche

Torino fa acquisti in terra di Langa, ma tratteggia un futuro con profonde radici nel passato. E' questa la dinamica che ha portato all'acquisizione da parte della torinese Legacy Partners (fondata da Riccardo Triolo nel 2020) del 100% di Villa Guelfa, azienda leader in Italia nella produzione e nella vendita di confezioni gastronomiche da ricorrenza.



Un passaggio che però mantiene una forte continuità con il passato, visto che tutti i dipendenti storici hanno mantenuto il proprio ruolo in azienda e lo stesso fondatore, Roberto Scanavino, ha affiancato la nuova proprietà nel passaggio di consegne ed è diventato socio di Legacy Partners, reinvestendo così nell’azienda. Riccardo Triolo, fondatore di Legacy Partners ha assunto la guida di Villa Guelfa in qualità di amministratore delegato.