AIDA, l'amore al tempo dei Faraoni nella spettacolare messa in scena del Premio Oscar William Friedkin

L'amore al tempo dei Faraoni nella spettacolare messa in scena del Premio Oscar William Friedkin. Tutto questo è l'Aida di Giuseppe Verdi, in scena al teatro Regio dal 24 febbraio all'8 marzo. Come nel caso del Barbiere di Siviglia, anticipato in un'anteprima con gli Eugenio in via Di Gioia, anche questa volta l'opera si presenta con una "prima" dedicata ai più giovani, riservata al pubblico under 30, in scena venerdì 24 febbraio alle 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e in Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dopo l'opera di Verdi, il palco sarà dei torinesi Atlante & Baobab!, ospiti speciali del secondo appuntamento con Contrasti.

I primi 300 under 30 che acquisteranno il biglietto per l’Anteprima di Aida potranno assistere anche a Contrasti: al momento dell’acquisto, occorre scegliere la tipologia prezzo “Anteprima+Contrasti”. L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.

Aida di Giuseppe Verdi è in scena invece per 10 recite dal 25 febbraio all’8 marzo. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio sale Michele Gamba, il quarantenne direttore milanese che affronta l’imponente partitura di Verdi nel celebrato allestimento del regista, Premio Oscar, William Friedkin la cui regia è ripresa da Riccardo Fracchia.

L’opera fu commissionata a Giuseppe Verdi da Ismail Pascià, viceré d’Egitto, per celebrare l’apertura del canale di Suez. Il soggetto originale venne scritto dal grande egittologo francese e primo direttore del Museo Egizio del Cairo, Auguste Mariette. Il nuovo melodramma, ambientato ai tempi dei faraoni, andò in scena nel 1871, in occasione dell’inaugurazione del Teatro dell’Opera del Cairo. Così nacque Aida, un lavoro in cui templi grandiosi e parate militari fanno da sfondo a una storia appassionante di patriottismo, amore e morte. Aida è una principessa etiope fatta prigioniera dagli Egizi e trasformata in schiava; il suo cuore è diviso, perché desidera tornare nella terra natia ma ama, ricambiata, un nemico, il capitano delle guardie Radamès. I rovesci della fortuna costringono gli innamorati a scegliere tra la patria e l’amore; il finale, tragico e romanticissimo, li congiungerà per l’eternità. Con il suo esotismo, che può assumere tinte delicatissime o sgargianti, e le sue melodie straordinarie, Aida è tuttora uno dei titoli più amati. È infatti impossibile rimanere indifferenti di fronte alla bellezza di pezzi come la Marcia trionfale e Celeste Aida.

Mercoledì 22 febbraio alle ore 18 nella Sala del Caminetto, appuntamento con la Conferenza-concerto, nuovo format di presentazione delle opere al pubblico, condotto dalla giornalista Susanna Franchi, che unisce la musica e il canto al racconto dei protagonisti.