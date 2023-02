La Sala Rossa approva deroga per la realizzazione di un auditorium al posto della vecchia caserma De Sonnaz

La Sala Rossa ha approvato, questo pomeriggio, una delibera grazie alla quale la società torinese informatica Reply, nel corso della ristrutturazione della caserma De Sonnaz (nell’ isolato compreso tra via Ottavio di Revel, via Donati, via De Sonnaz e via Avogadro) potrà realizzare un auditorium interrato con una capienza da 100 posti.

Il documento, proposto e illustrato dall’assessore all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni, riconosce l’interesse pubblico dell’intervento, condizione necessaria perché possa essere ammessa la variante in deroga al permesso di costruzione.

L’auditorium, infatti, su proposta della proprietà, attraverso una convenzione, potrà essere utilizzato per “eventi digital” (almeno quattro all’anno), promossi dalla Città stessa o tramite soggetti terzi che rivestano caratteristiche di fruizione pubblica.