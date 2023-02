Torino FD bello a metà: vittorie e sconfitte negli impegni della quarta di campionato

Torino FD bello a metà. Nella quarta giornata di campionato che si è svolta sabato allo Sporting di Orbassano la squadra di primo livello ha portato a casa due vittorie, mentre la squadra del terzo ha perso entrambe le partite.



Le due formazioni, allenate dal mister Michele Del Vecchio, hanno sfidato rispettivamente i Nessuno Escluso e gli Insuperabili per quanto riguarda il primo livello e il Terzo tempo A e i Nessuno Escluso sono stati gli avversari del terzo.



Il Torino di primo livello è sceso in campo con i Nessuno Escluso, che vestono la divisa della Juventus, portando a casa un 2-0 grazie alle reti di Said El Kabbouri e di Mattia Mastrojeni. La seconda partita è finita sul 3-1 per i granata con una doppietta di Toni Romeo e un'autorete.



Purtroppo per la squadra di terzo livello è stata una giornata da dimenticare: con il Terzo tempo A ha perso 8-1, unica rete granata, quella di Bruno Bosia. Nel secondo incontro, nonostante il 3-0 di vantaggio con doppietta di Mohamed El Kabbouri e rete di Alessandro Sellitri, il risultato finale è stato di 6-3 per gli avversari.

Prossimo appuntamento per confermare gli ottimi risultati e migliorare quelli meno buoni è per il 25 di marzo.