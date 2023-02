Volley A1/F: serata da sogno al Pala Bus Company per il primo successo pieno delle ‘pinelle’ [FOTO]

I primi tre punti della stagione nella partita in cui c’era solo un risultato: la vittoria piena. La Wash4green Pinerolo sabato sera ha scaldato il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte e regalato una serata da sogno ai tifosi, dopo un primo set zoppicante contro la rivale Bartoccini Fortinfissi Perugia. Tre parziali vinti di fila, nel segno del talento polacco Martyna Grajber. Sinora non aveva sfoderato prestazioni all’altezza della sua fama e delle attese, ma i suoi 21 punti in una gara determinante le sono valsi il titolo di mvp. Superano la doppia cifra anche Zago (17), Gray e Ungureanu (11). La serata, raccontata dalle foto di Christian Bosio, è anche l’occasione per vedere per la prima volta in panchina il nuovo martello cinese Miao Yiwen.

Ora Pinerolo è a 10 punti in classifica, 3 in più di Macerata e 2 in meno di Perugia, che al momento è salva. Domenica 25 le ‘pinelle’ sono attese dalla trasferta impossibile di Conegliano, mentre le umbre vanno a Bergamo e le marchigiane attendono Cuneo in casa.