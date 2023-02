Accademia Corale Stefano Tempia: primo concerto di stagione con l'Ensemble AES

Nova linfa vitale e nuovi appuntamenti per una rassegna che promette di conquistare ancora una volta i suoi spettatori.

Il primo appuntamento avrà luogo sabato 25 febbraio, alle 17, presso l’Oratorio di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, a Torino. L’“Ensemble AES”, composto da Antonino Mollica (sassofono soprano), Enea Tonetti (sassofono baritono), e Andrea Tedesco (pianoforte) proporrà il concerto dal titolo “Rebus musicali per saxofoni e pianoforte”.