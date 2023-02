Associazione Culturale Eufemia: un aperitivo anto-spreco per presentare i risultati della raccolta fondi su Eppela

L'Associazione Culturale Eufemia mercoledì 22 febbraio dalle 19 in Corso Ferrucci 65 organizza l’aperitivo anti-spreco della Cibofficina. L’evento sarà l’occasione per festeggiare e presentare i risultati della campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Eppela che ha visto la partecipazione e il contributo di oltre 300 persone e

Una parte di questi fondi verrà utilizzata per l’acquisto di alcune attrezzature professionali così da implementare l'utilizzo della cucina e la somministrazione di pasti alle persone in sofferenza alimentare, un’altra invece per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale a supporto della cucina.

Per info: info@food.pride.eu.