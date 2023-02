Doppio appuntamento al Folkclub: Jono Mason in concerto e la proiezione del docufilm di Elia Romanelli

Sono due, questa settimana, gli appuntamenti da non perdere nell'ecosistema del FolkClub di Torino: per la trentaquattresima stagione venerdì 24 febbraio sul piccolo palcoscenico dalla grande anima di Via Perrone arriva Jono Manson, musicista giramondo con una voce e uno stile musicale che si muovono fra soul, blues e rock'n'roll più tradizionale. La sua avventura musicale lo ha portato in oltre venti anni a suonare in tutto il mondo e a collaborare con artisti del calibro di Joan Osborne, Blues Traveler, Spin Doctors (nati dalla sua stessa scena musicale) ma anche di leggende come Bo Diddley, Dr. John, Steve Earle, Bruce Springsteen, Sheryl Crow, Dave Matthews.



Sabato 25 febbraio, poi, arriva dopo due intensi anni di lavoro in anteprima assoluta in occasione di Seeyousound International Music Film Festival il documentario di Elia Romanelli "Infernòt, viaggio nella musica folk" che proprio dal FolkClub propone un vero e proprio viaggio, un documentario in cui si intrecciano la storia della musica folk italiana e la storia di un luogo nel quale questo genere e i suoi autori, da più di trent’anni, si incontrano.