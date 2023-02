Les Patafisichance in concerto al Museo di Arte Urbana

Les Patafisichance sono un duo di musicisti elettromagnetici, elettronici e analogici, nati a Torino nel 2022. L’utilizzo nel loro setup di Theremin (primo strumento elettronico, datato 1919), magnetofoni, sintetizzatori analogici, vocoder e oscilloscopi, fa del loro show non solo una performance musicale, ma una vera e propria opera d’arte concettuale vivente.

Il progetto si ispira all’immaginario dei salotti francesi di fine ‘800, ambienti caldi e rumorosi, dove avanguardia e libero pensiero cercavano di abbattere i muri della superstizione. È proprio questo fil rouge che colloca Les Patafisichance in un visionario triangolo magico tra Torino e Parigi.

Cuore battente del progetto sono Greg Barret in arte “Il Thereminista Nudo” (patafisico e divulgatore pata scientifico, nonché pioniere del theremin in Italia), e Dario Tamburro, in arte “Il Pianista nel Triangolo del Crack” che lo scorso 23 Novembre ha pubblicato il suo primo disco “Notti Insonni Su Nastri Magnetici” (Atomo Promotion/Artist First)

Sabato 25 febbraio si esibiranno dal vivo, a partire dalle 18, presso la galleria MAU – Museo di Arte Urbana di Torino, in via Rocciamelone 7, in occasione della collettiva di arte contemporanea SanTo Sanremo – Torino. Uno show che trae ispirazione dalle pot-pourri barocche, in un miscuglio di brani solo apparentemente slegati, ma in realtà tenuti insieme da un invisibile collante analogico che spazia da Camille Saint Saens, Mozart, Bowie, Handel, Eurythmics.

Nel corso della stessa serata, si svolgerà la presentazione del libro “La Lisca Del Pesce Piccolo” di Roberto Vaio, scrittore, speaker radiofonico e dj di Torino, in una divertente chiacchierata con Lele Roma, per anni colleghi radiofonici e entrambi grandi animatori culturali.