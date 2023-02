Theresa Wong in concerto al Mao per la mostra Buddha10

Il nuovo appuntamento domenica 26 febbraio alle ore 17.30 nell’ambito del public program della mostra Buddha10 al MAO Museo d’Arte Orientale è dedicato a Theresa Wong, che regalerà al pubblico un'interpretazione insolita, radicale e seducente, della musica classica contemporanea.

La musica della compositrice, violoncellista e cantante Theresa Wong unisce musica classica, arti visive e teatro in composizioni innovative, spesso collaborative e improvvisate. “Harbors”, il suo album in collaborazione con Ellen Fullman, l’inventrice del Long String Instrument, ha avuto un grande successo di critica. Wong ha presentato il suo lavoro a livello internazionale in luoghi quali Fondation Cartier, Parigi; Café Oto, Londra; Fabbrica Europa, Firenze; Festival di Sidney; The Lab, San Francisco e The Stone a New York.

Nel 2022 ha composto tre performance site-specific ispirate alle opere d'arte della collezione del San Francisco Asian Art Museum per la serie Sound/scapes.

Il suo ultimo lavoro, “Practicing Sands”, è un album per violoncello e voce che sviluppa un vocabolario personale sul violoncello e documenta l'approccio personale di Wong all’utilizzo e al posizionamento dei microfoni come estensioni della composizione stessa.

Per info: eventiMAO@<wbr></wbr>fondazionetorinomusei.it

