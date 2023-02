Ucraina, un anno di guerra raccontato al Polo del '900 da Nino Boeti e Letizia Tortello

Un anno fa, il 24 febbraio 2022, l’esercito russo cominciava l’invasione dell’Ucraina. Dopo 77 anni di pace, da quel giorno l’Europa si trova di nuovo a vivere una guerra. Per i suoi morti, per le sofferenze delle popolazioni, per il coinvolgimento sociale e politico di tanti Paesi, il 24 febbraio resterà tra le date della storia.

Luogo di storia, di memoria, di osservazione del mondo, il Polo del ‘900, auspicando una tregua dei combattimenti e trattative di pace, ascolterà quel giorno alle ore 11.30 Nino Boeti, presidente dell’Anpi di Torino e l’inviata della “Stampa” Letizia Tortello, alla vigilia del suo ritorno in Ucraina. Vuol essere anche un omaggio ai giornalisti, in grande maggioranza giornaliste, che hanno testimoniato il dramma dei civili.