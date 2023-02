Elon Musk condivide la foto del suo cane - Gli investitori impazziscono per Dogecoin, Shiba Inu e TMS Network (TMSN)

Elon Musk ha un cucciolo e, con grande sorpresa, si tratta di uno Shiba Inu di nome Floki. Musk, con la sua famosa (o qualcuno potrebbe dire famigerata) arguzia su Twitter, ha postato una foto di Floki sulla sua sedia negli uffici di Twitter, dichiarando che il cucciolo sarà il nuovo CEO. La risposta è stata prevedibile: Sia Shiba Inu (SHIB) - la moneta, non l’amico a quattro zampe di Elon! - e Dogecoin sono andati a ruba, e TMS Network (TMSN) - un nuovo exchange decentralizzato nella sua prima fase di prevendita - ha attirato l’attenzione degli investitori.

Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB): il fascino delle memecoin spiegato.

Le monete meme come Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni e le ragioni del loro successo sono molteplici. Uno dei principali fattori di popolarità di Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) è il clamore dei social media.

Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) hanno guadagnato un seguito massiccio su piattaforme come Twitter e Reddit, dove gli utenti condividono meme, battute e altri contenuti legati alle monete. Questa natura virale delle monete meme continua ad aumentare la loro visibilità e ad attrarre nuovi investitori.

Un altro fattore che contribuisce alla popolarità delle monete meme è il sostegno delle celebrità. Personaggi di alto profilo come Elon Musk e Mark Cuban hanno twittato citando queste monete, dando loro una spinta in termini di popolarità. Queste sponsorizzazioni hanno anche contribuito ad aumentare la visibilità delle meme coins e a renderle più mainstream. Musk è diventato il santo patrono di Dogecoin (DOGE) e si è persino definito "il padre dei cani".

A prescindere dall'opinione che si ha di Musk, la sua influenza è innegabile e quando si accenna a Shiba Inu (SHIB) o Dogecoin (DOGE), i prezzi mostrano una tendenza al rialzo.

Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno una bassa barriera all'ingresso, il che significa che possono essere acquistati e venduti facilmente e rapidamente. Questa caratteristica le ha rese particolarmente attraenti per gli investitori più giovani, esperti di tecnologia e alla ricerca di guadagni rapidi.

Inoltre, molti investitori sono attratti da Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) per il loro potenziale di rendimento elevato. Sebbene siano considerati investimenti ad alto rischio, la prospettiva di ottenere guadagni significativi in un breve periodo ha spinto in passato un massiccio interesse per Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Tuttavia, è importante notare che la popolarità di Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) non è priva di controversie. Alcuni investitori ed esperti finanziari avvertono che Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) potrebbero essere una bolla speculativa in grado di scoppiare in qualsiasi momento. Ma non se Elon Musk ha qualcosa da dire al riguardo.

Gli investitori si sono rafforzati dopo che TMS Network (TMSN) ha promesso qualcosa di più dei meme.

Il criptoverso è un paesaggio dinamico e in continua evoluzione. Alcune monete si sono affermate come attori permanenti, mentre altre migliaia sono scomparse nell'aldilà e nessuno le ha più viste. Gli investitori sanno che in questo panorama dinamico esistono grandi opportunità per ottenere profitti massicci.

Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) ne sono un esempio, con gli early adopter che hanno moltiplicato i loro investimenti di diverse migliaia di volte. TMS Network (TMSN) potrebbe essere il prossimo precursore di questi allettanti profitti.

TMS Network (TMSN) è un nuovo exchange decentralizzato di cui la scena cripto sta chiaramente bramando e che offre diversi vantaggi rispetto agli altri exchange in circolazione. Alcuni dei vantaggi di TMS Network (TMSN) includono la possibilità per i possessori di token di guadagnare commissioni di trading, un sistema di scambio completamente trasparente, caratteristiche di sicurezza migliorate e una serie di altri vantaggi che vanno a beneficio diretto dei trader da principianti a esperti.

Un altro vantaggio di TMS Network (TMSN) è la sua gamma completa di risorse e strumenti formativi per aiutare i trader a sviluppare le loro conoscenze e competenze. Queste risorse includono video di formazione, webinar e guide che trattano un'ampia gamma di argomenti rilevanti per il trading. TMS Network (TMSN) offre anche segnali di trading e opportunità di arbitraggio per aiutare i trader a stare al passo con i mercati e a fare operazioni redditizie.

Gli esperti sono così entusiasti di TMS Network (TMSN), che sono già riusciti ad assicurarsi 2 milioni di dollari di vendite private in un fondo di incubazione, e i trader e gli investitori più accorti farebbero bene a considerare TMS Network (TMSN) per i loro portafogli. I token di TMS Network (TMSN) sono ora disponibili durante la prima fase della prevendita a 0,0047 dollari.

