Le più belle fragranze unisex di Creed profumi

Creed è un brand di profumi di nicchia ormai diffuso e conosciuto dagli appassionati di profumeria artistica e non solo.

La bellezza di Aventus, l’eleganza delle fragranze femminili è riconosciuta anche dai non appassionati di fragranze, data la sapiente fusione di preziosi ingredienti e il gioco bilanciato di accordi che si armonizzano perfettamente.

Esploriamo alcuni tra i principali e più amati profumi unisex confezionati da questo storico brand di profumeria di nicchia inglese.

Citrus Bigarade - Il tripudio di note agrumate più unisex che mai

Camminare elegantemente tra arance e frutteti che richiamano il calore dell’estate e il sapore di frutta che contrasta il senso di pesantezza delle alte temperature che si registra in estate richiede inequivocabilmente e quasi inevitabilmente l’acidula freschezza di queste note olfattive che trovano in Citrus Bigarade la loro massima espressione.

La sensazione frizzante, briosa, colorata e viva che lascia sulla pelle rende questo profumo un’essenza preziosa ed ammaliante da sfoggiare come un abito bianco sartoriale nelle brillanti mattinate estive.

Millesime - La preziosa fragranza con la stessa ricetta del 1760

Millesime è il primo Millesimato, un termine che la casa di profumi artistici inglese ha preso in prestito dal mondo dell’enologia, che sta in quel caso ad indicare lo champagne realizzato con i migliori vigneti selezionati durante la vendemmia.

Creed Millesime è stato confezionato seguendo un principio di produzione analogo a quello utilizzato per il confezionamento del sopra menzionato champagne.

Millesime è un valzer elegante, brioso ed innamorato del bello, una celebrazione di molti accordi che si cedono di tanto in tanto il passo. La piramide olfattiva consente di esplorare le tante anime di una fragranza nata per stupire ed indossare un elemento prezioso e raffinato.

Royal Oud - La fragranza legnosa che veste l’eleganza a prescindere dal genere

Royal Oud è una fragranza che in questo periodo sta conoscendo una seconda giovinezza.

L’Oud, preziosa resina, è da sempre un ingrediente molto apprezzato in profumeria, ma che sta conoscendo in questo periodo storico una fama e notorietà se possibile ancora più ampia che in precedenza.

La versatilità di questa fragranza è data principalmente dall’architettura della piramide olfattiva: le note di testa sono un’esaltazione dei sentori fruttati più agrumati che rappresentano una combinazione singolare con la nobile resina.

Nel cuore si apre con note spiccatamente floreali, per ricoprire di dolce eleganza una fragranza che è nel suo fondo che trova i suoi motivi più profondi e caratterizzanti, con il sandalo, il muschio e l’oud. Royal Oud ha una composizione che celebra il bello in ogni sua forma e che non vuole avere etichette, classificazioni, che ricerca la bellezza nelle sfumature, nelle linee e forme ma che non vuole conoscere, nasce per celebrare quello che si è e si vuole diventare.

Qual è la fragranza Creed unisex che ti ha più colpito? E quale sarà la prossima da aggiungere alla tua collezione?