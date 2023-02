Le previsioni del mercato delle criptovalute prevedono grandi vincitori per il 2023: TMS Network (TMSN), Solana (SOL) ed Ethereum (ETH)

L'anno 2023 è destinato a essere l'anno più importante per le criptovalute, ma con così tanti token, solo una manciata prospererà davvero. Tra le migliaia disponibili, tre criptovalute che si prevede si dimostreranno grandi vincitrici sono TMS Network (TMSN), Solana (SOL) ed Ethereum (ETH).

Cosa rende questi tre token così unici? Continuate a leggere per scoprirlo.

TMS Network (TMSN) - Più di una semplice criptovaluta

Detenere criptovaluta è un investimento eccellente, ma le strategie di investimento più sagge sono diverse e includono altre risorse digitali, cosa che TMS Network (TMSN) ha riconosciuto. TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading basata su blockchain destinata a diventare un grande vincitore nel 2023 grazie al suo approccio decentralizzato per garantire agli investitori tutto ciò di cui hanno bisogno per diversificare.

Non solo i proprietari di token possono fare trading sulla rete TMS Network (TMSN) con CFD, FX, azioni e, naturalmente, criptovalute, ma possono anche accedere a un'ampia varietà di risorse di formazione sul trading, strumenti e segnali analitici avanzati e persino diritti di voto su il futuro della piattaforma. I proprietari di token beneficiano anche di commissioni competitive, un sistema di condivisione delle entrate delle commissioni e servizi di assistenza clienti premium.

TMS Network (TMSN) è la prima rete nel suo genere e mira a essere la piattaforma di riferimento per i trader che vogliono ottenere il massimo dai loro vari investimenti. Mentre TMS Network (TMSN) entra nella fase 1 della sua prevendita, la rete si distingue dagli altri fornitori di criptovalute grazie alla sua applicazione diretta ad altre strategie di investimento.

Solana (SOL) - Cripto a emissioni zero

Mentre TMS Network (TMSN) mostra un grande potenziale per il futuro, è importante considerare i punti di forza del settore esistenti come Solana (SOL). Solana (SOL) è una delle reti crittografiche Layer-1 in più rapida crescita là fuori, nota per il suo alto tasso di TPS (transazioni al secondo) e per avere uno stato carbon neutral! Questo è importante per la futura sostenibilità delle criptovalute e Solana (SOL) lo ha riconosciuto.

Anche se Solana (SOL) ha subito un significativo calo di valore in seguito alla recente caduta di FTX, sembra che il fondo sia stato toccato e probabilmente Solana (SOL) ricomincerà a crescere. Anche il lancio dello smartphone Saga di Solana (SOL) dovrebbe avvenire nel 2023, mostrando più promesse di essere un grande vincitore nel 2023.

Ethereum (ETH) - Il più grande concorrente di Bitcoin

Poche criptovalute sono conosciute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), ma quest'anno Ethereum (ETH) promette di distinguersi più che mai. Oltre ad avere un valore attuale di $ 1.670 e avere il supporto di alcuni dei più grandi progetti crittografici del mondo, Ethereum (ETH) è costruito su un protocollo PoS (Proof of Stake) invece dell'inefficiente protocollo PoW (Proof of Work), aiutando Ethereum ( ETH) per raggiungere livelli di efficienza, velocità e sostenibilità più elevati rispetto a Bitcoin (BTC).

Come la maggior parte delle altre criptovalute, Ethereum (ETH) è stata duramente colpita dai recenti eventi globali e mostra ancora un'applicazione limitata a strategie di investimento alternative come FTX e CFD. Tuttavia, Ethereum (ETH) ha ancora mantenuto forte il suo valore, a differenza di molti dei suoi concorrenti, quindi non c'è motivo per non aspettarsi che il token prosperi ancora una volta nel 2023.

Pensieri finali

Il 2022 è stato un anno difficile per le criptovalute, ma i punti di forza del settore come Solana (SOL) ed Ethereum (ETH) hanno tenuto duro e mostrano un grande potenziale di ripresa nel 2023. Tuttavia, il mondo ha ancora bisogno di un protocollo crittografico più diversificato e pratico, e che è esattamente il motivo per cui TMS Network (TMSN) si distingue come la scelta migliore per il più grande giocatore nel 2023.

Dopo un soft-lancio di grande successo della sua prevendita e con l'aggiunta di nuove funzionalità al suo portafoglio di strumenti di trading, TMS Network

(TMSN) mostra un'enorme promessa di portare le criptovalute nel mainstream degli investimenti. Con una lista d'attesa che si sta riempiendo velocemente, vale la pena ottenere un posto sulla rete prima di perderti!

Click qui o ulteriori informazioni sulla rete TMS.

Whitepaper: https://tms-net.netlify.app/whitepaper.pdf

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio