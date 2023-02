Migliorare il tuo livello d’inglese, ecco come

Al giorno d’oggi parlare un inglese fluente, non solo in ambito lavorativo, fa tutta la differenza del mondo. Si tratta di una lingua che ormai fa parte della nostra cultura. Infatti, l’inglese viene studiato in ogni scuola, a partire dalle elementari fino ad arrivare ovviamente alle superiori, per non parlare di diversi corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese.

Proprio per tale ragione, è fondamentale evitare di farsi trovare impreparati e saper padroneggiare questa lingua in maniera ottimale. Purtroppo, l’esigenza di parlare spesso in inglese cozza un po’ con le conoscenze e competenze a livello scolastico di tante persone. Non è più sufficiente una preparazione così bassa e limitata e servirà fare il salto di qualità il prima possibile.

Avere consapevolezza del proprio livello attuale

Dopo aver scelto l’obiettivo che si intende raggiungere, è chiaro che serve programmare gli studi. Il primo passo è quello, anche se può sembrare del tutto banale, provvedere a chiarire quello che è il proprio livello attuale di inglese.

In questo caso, non serve assolutamente far finta di poter contare su una conoscenza maggiore rispetto a quella che effettivamente si ha. Infatti, solo un’analisi lucida e consapevole permette poi di scegliere il tipo di corso più adatto alle proprie esigenze. Così facendo si potrà poi trovare il materiale piuttosto che un corso inglese Torino adatto al proprio livello attuale per migliorare.

Per capire il proprio livello di inglese tutto ciò che bisogna fare, nella maggior parte dei casi, è un semplice test di inglese, che si può facilmente reperire anche sul web. Spesso e volentieri si possono trovare anche in via del tutto gratuita. Basta poco per completarli e per ottenere i risultati in maniera tale da capire in men che non si dica il livello di inglese da cui si parte.

Quali sono gli aspetti su cui conviene focalizzarsi

Se state pensando di organizzare e strutturare un percorso di studio, è bene prendere in considerazione quattro elementi fondamentali. Il primo è quello che si riferisce alla comprensione scritta, ovvero la capacità di riuscire a leggere e comprendere senza alcun problema un testo scritto. Il secondo elemento corrisponde alla comprensione orale, che rappresenta la comprensione di quello che ci viene detto oralmente. La produzione scritta è il terzo elemento ed è la capacità di scrivere delle frasi, così come dei testi anche di notevole complessità in lingua inglese. Il quarto elemento è la produzione orale, ovvero la capacità di comunicare in maniera fluente con le altre persone.

Quali sono gli esercizi pratici con cui cimentarsi

Dopo aver scelto con la dovuta chiarezza quello che è il proprio percorso di studi, è fondamentale individuare anche gli esercizi corretti da svolgere. Ci sono numerose modalità che possono tornare utili per esercitarsi e fare dei passi in avanti in merito alla padronanza del proprio inglese. Ovviamente, si devono individuare quelli che potrebbero rivelarsi più efficaci.

Il primo passo è quello di sfruttare del materiale di studio classico, come ad esempio provvedere all’acquisto di specifici libri e manuali di esercizi, sempre in base ovviamente a quello che è il proprio livello attuale di inglese. Il secondo consiglio è quello di provare a leggere dei libri in lingua inglese. Il terzo passo è quello di guardare dei film in lingua originale, senza i sottotitoli. Infine, provare a scrivere quotidianamente in inglese. Poi, serve cominciare a entrare in contatto con qualche persona madrelingua e fare delle belle chiacchierate.

È chiaro che diventa importante apprendere le regole grammaticali, così come quelle sintattiche, mediante dei libri di testo che siano sempre adatti e correlati al proprio livello attuali di inglese. La lettura in inglese è quello che probabilmente permette di progredire maggiormente, magari optando per i propri libri preferiti.