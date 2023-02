Da Autoingros la Fiat Panda Hybrid può essere tua per tutto il mese di febbraio a soli 9.950 €

Anche quest'anno sono tornati operativi gli incentivi per l’acquisto di vetture elettriche, ibride e termiche. Come lo scorso anno, i bonus vengono riconosciuti sotto forma di sconto sul prezzo di listino della vettura e variano da un minimo di 2 mila euro a un massimo di 5 mila euro.

Lo schema degli incentivi in caso di rottamazione di una vecchia vettura fino alla classe Euro 5 è il seguente:

- 5.000 euro per la categoria di vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km (le elettriche);

- 3.000 euro per i modelli con CO2 compresa tra 21 e 60 g/km (le ibride plug-in);

- 2.000 euro per le vetture con CO2 compresa tra 61 e 135 g/km (modelli a motore termico – benzina, diesel, Gpl, metano e ibride non ricaricabili).

Senza rottamazione, l’incentivo scende a 3.000 euro per le vetture elettriche e a 2.000 euro per le ibride plug-in, mentre è pari a zero per le vetture a motore termico.





La mia Panda è leggenda: è in corso una nuova campagna social per l'auto più venduta d'italia

Fiat Panda, una vettura leggendaria che il marchio torinese per i suoi 40 anni ha voluto celebrare con una campagna su TikTok e i principali social, con lo scopo di raggiungere i più giovani con un linguaggio innovativo e sperimentare nuovi formati interattivi. Lanciata per la prima volta nel 1980, secondo Fiat la Panda è stata una vettura "social" sin dal primo istante, quando ancora piattaforme come TikTok o Instagram non esistevano neppure.





Da Autoingros a Torino Fiat Panda Hybrid a soli 9.950 €

A febbraio vieni a scoprire da Autoingros la nuova Fiat Panda Hybrid e gli ecoincentivi statali per la rottamazione 2023 ad essa dedicati. Il modello proposto è a propulsione ibrida (benzina/elettrica) ed è dotato del motore 3 cilindri 1.0 FireFly 70 cv con cambio a 6 marce abbinato al sistema elettrico BSG da 12V. La nuova Panda Easy Hybrid può essere tua a soli 9.950 € fino al 28 febbraio.





Approfitta degli ecoincentivi statali per la rottamazione 2023 e chiedi subito di fare un Test Drive!





Per ulteriori informazioni guarda sul sito Autoingros e segui le pagine Facebook e Instagram.